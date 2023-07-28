WhatsApp, iletişimi zenginleştirmeye yönelik önemli bir adım olarak, kısa video mesajlarının doğrudan bireysel veya grup sohbetlerinde doğrudan kaydedilmesine ve paylaşılmasına olanak tanıyan bir özelliği açıkladı. Mesajlaşma devi, sesli mesajların insanların bağlantı kurma biçiminde önemli ölçüde devrim yarattığına ve düşüncelerini ifade etmek için hızlı ve güvenli bir yol sağladığına inanıyor. Fark edilir bir şekilde WhatsApp, bu yeni anlık görüntülü mesajlaşma özelliği ile platformuna heyecan verici bir dokunuş katmayı hedefliyor.

Yakın tarihli bir blog yazısı ile WhatsApp, video mesajlarının büyüleyici olanaklarını yineledi. "Görüntülü mesajlar, sohbetlere 60 saniye içinde söylemek ve göstermek istediğiniz her şeyi yanıtlamanın gerçek zamanlı bir yoludur." Şirket bunları, heyecan verici anları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak için eğlence dolu araçlar olarak görselleştiriyor ve videodaki tüm içsel duyguları yakalıyor. İster doğum günü dilekleri, ister içten bir kahkahayı paylaşmak veya iyi haberleri iletmek olsun, video mesajları anın gerçek özünü özetler.

Görüntülü mesaj gönderme işlemi son derece basittir ve sesli mesaj göndermeye benzer. Kullanıcıların basit bir dokunuşla video moduna geçmesi ve videoyu çekmek için basmaya devam etmesi gerekir. Ek olarak, " WhatsApp " kullanıcıları, kaydı kilitlemek ve eller serbest olarak video çekmek için yukarı kaydırabilir. Bir video mesajı aldıktan sonra, sessiz modda da olsa otomatik olarak oynatılır. Görüntülü mesaja dokunmak, sesle birlikte videoyu oynatır. Güvenli iletişime yönelen video mesajları, uçtan uca şifreleme özelliğinden yararlanır.

Yeni ekleme, önümüzdeki haftalarda dünya çapındaki tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Görüntülü mesajlaşma özelliği, şirketin son birkaç ayda sunduğu bir dizi şaşırtıcı güncellemeden biri olarak duruyor. Son zamanlarda, WhatsApp doğrulanmamış numaralardan gelen aramaları otomatik olarak susturan bir özellik getirdi. Gönderilen mesajlar üzerindeki kontrolü artırarak, kullanıcılara gönderilen mesajları 15 dakikalık bir zaman dilimi içinde düzenleme olanağı sağladı. WhatsApp bir kullanıcı adı özelliği başlatmaya hazırlandığı hakkında da spekülasyonlar var.