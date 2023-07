In een belangrijke stap naar het verrijken van communicatie, heeft WhatsApp zojuist een functie onthuld die het mogelijk maakt om eenvoudig korte videoberichten op te nemen en te delen binnen individuele of groepschats. De berichtengigant gelooft dat spraakberichten een revolutie teweeg hebben gebracht in de manier waarop mensen met elkaar in contact komen, door een snelle en veilige manier te bieden om gedachten uit te drukken. Met deze nieuwe functie voor instant videoberichten wil WhatsApp zijn platform een spannende draai geven.

In een recent blogbericht herhaalde WhatsApp de fascinerende mogelijkheden van videoberichten. Het stelde: "Videoberichten zijn een realtime manier om te reageren op chats met wat je maar wilt zeggen en laten zien in 60 seconden." Het bedrijf visualiseert deze als leuke middelen om spannende momenten te delen met vrienden en familie, waarbij alle inherente emotie in de video wordt vastgelegd. Of het nu verjaardagswensen zijn, het delen van een hartelijke lach of het overbrengen van goed nieuws, videoberichten vatten de ware essentie van het moment samen.

Het versturen van videoberichten is verfrissend eenvoudig en vergelijkbaar met het versturen van gesproken berichten. Gebruikers moeten met een simpele tik overschakelen naar de videomodus en blijven drukken om de video vast te leggen. Bovendien kunnen gebruikers van 'WhatsApp' omhoog vegen om de opname te vergrendelen en handsfree video's vast te leggen. Na ontvangst van een videobericht wordt het automatisch afgespeeld, zij het in de gedempte modus. Als je op het videobericht tikt, wordt de video samen met het geluid afgespeeld. Videoberichten zijn gericht op veilige communicatie en maken gebruik van de end-to-end encryptiefunctie.

De nieuwe toevoeging wordt in de komende weken beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers wereldwijd. De functie voor videoberichten maakt deel uit van een reeks verrassende updates die het bedrijf de afgelopen maanden heeft uitgerold. Onlangs introduceerde WhatsApp een functie die oproepen van niet-geverifieerde nummers automatisch het zwijgen oplegt. De controle over verzonden berichten wordt verbeterd door gebruikers de mogelijkheid te bieden om verzonden berichten binnen een tijdsbestek van 15 minuten te bewerken. Er wordt ook gespeculeerd dat WhatsApp een functie voor gebruikersnamen gaat lanceren.