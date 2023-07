In un passo significativo verso l'arricchimento della comunicazione, WhatsApp ha appena svelato una funzione che consente di registrare e condividere direttamente brevi messaggi video all'interno di chat individuali o di gruppo. Il gigante della messaggistica ritiene che i messaggi vocali abbiano rivoluzionato notevolmente il modo in cui le persone si connettono, offrendo un mezzo rapido e sicuro per esprimere i propri pensieri. Con questa nuova funzione di messaggistica video istantanea, WhatsApp intende dare alla sua piattaforma un tocco eccitante.

Con un recente post sul blog, WhatsApp ha ribadito le affascinanti possibilità dei videomessaggi. I messaggi video sono un modo per rispondere in tempo reale alle chat con tutto ciò che si vuole dire e mostrare in 60 secondi". L'azienda li vede come mezzi divertenti per condividere momenti emozionanti con amici e familiari, catturando tutte le emozioni intrinseche nel video. Che si tratti di auguri di compleanno, di condividere una risata di cuore o di trasmettere una buona notizia, i videomessaggi racchiudono la vera essenza del momento.

Il processo di invio dei videomessaggi è semplice e simile a quello dei messaggi vocali. Gli utenti devono passare alla modalità video con un semplice tocco e continuare a premere per catturare il video. Inoltre, gli utenti di 'WhatsApp' possono scorrere verso l'alto per bloccare la registrazione e catturare i video a mani libere. Dopo aver ricevuto un messaggio video, questo viene riprodotto automaticamente, anche se in modalità mute. Toccando il messaggio video, il video viene riprodotto insieme all'audio. Per una comunicazione sicura, i messaggi video sfruttano la funzione di crittografia end-to-end.

La novità sarà resa disponibile a tutti gli utenti del mondo nelle prossime settimane. La funzione di messaggistica video fa parte di una serie di aggiornamenti sorprendenti che l'azienda ha introdotto negli ultimi mesi. Recentemente, WhatsApp ha introdotto una funzione che silenzia automaticamente le chiamate provenienti da numeri non verificati. Per migliorare il controllo sui messaggi inviati, ha offerto agli utenti la possibilità di modificarli entro 15 minuti. Si ipotizza inoltre che WhatsApp si stia preparando a lanciare una funzione per i nomi utente.