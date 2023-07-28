В качестве важного шага на пути к расширению возможностей общения WhatsApp представила функцию, позволяющую записывать и передавать короткие видеосообщения непосредственно в индивидуальных или групповых чатах. Компания-гигант в области обмена сообщениями считает, что голосовые сообщения значительно изменили способ общения людей, обеспечив быстрое и безопасное средство выражения мыслей. С помощью новой функции обмена мгновенными видеосообщениями WhatsApp стремится придать своей платформе новый импульс.

В своем недавнем сообщении в блоге WhatsApp еще раз подчеркнул увлекательные возможности видеосообщений. В нем говорится: "Видеосообщения - это способ отвечать в чатах в режиме реального времени на все, что вы хотите сказать и показать за 60 секунд". Компания представляет их как увлекательный способ поделиться волнующими моментами с друзьями и близкими, запечатлев в видео все присущие им эмоции. Будь то поздравление с днем рождения, искренний смех или сообщение хороших новостей - видеосообщения передают истинную суть момента.

Процесс отправки видеосообщений удивительно прост и схож с отправкой голосовых сообщений. Пользователю необходимо перейти в режим видео простым нажатием и продолжить съемку. Кроме того, пользователи 'WhatsApp' могут провести пальцем вверх, чтобы заблокировать запись и снимать видео без рук. После получения видеосообщения оно воспроизводится автоматически, хотя и в режиме отключения звука. При нажатии на видеосообщение видео воспроизводится вместе со звуком. Для обеспечения безопасности общения в видеосообщениях используется функция сквозного шифрования.

Новое дополнение будет доступно всем пользователям по всему миру в ближайшие недели. Функция обмена видеосообщениями - одна из целой серии неожиданных обновлений, выпущенных компанией за последние несколько месяцев. Недавно на сайте WhatsApp появилась функция автоматического отключения звонков с непроверенных номеров. Для усиления контроля над отправленными сообщениями пользователям была предоставлена возможность редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут. Есть также предположения, что WhatsApp готовится к запуску функции ввода имен пользователей.