في خطوة مهمة نحو إثراء الاتصال ، كشف WhatsApp للتو عن ميزة تسمح بالتسجيل المباشر ومشاركة رسائل الفيديو القصيرة مباشرةً داخل الدردشات الفردية أو الجماعية. يعتقد عملاق المراسلة أن الرسائل الصوتية قد أحدثت ثورة كبيرة في طريقة اتصال الناس ، مما يوفر وسيلة سريعة وآمنة للتعبير عن الأفكار. بشكل ملحوظ ، يهدف WhatsApp إلى إضفاء لمسة مثيرة على نظامه الأساسي مع ميزة مراسلة الفيديو الفورية الجديدة هذه.

من خلال منشور مدونة حديث ، كرر WhatsApp الاحتمالات الرائعة لرسائل الفيديو. لقد افترضت أن "رسائل الفيديو هي طريقة في الوقت الفعلي للرد على الدردشات بكل ما تريد قوله وعرضه في 60 ثانية". تصور الشركة هذه على أنها وسائل مليئة بالمرح لمشاركة اللحظات المثيرة مع الأصدقاء والعائلة ، والتقاط كل المشاعر المتأصلة في الفيديو. سواء كنت ترغب في عيد ميلاد أو مشاركة ضحكة دسمة أو نقل أخبار سارة - تجسد رسائل الفيديو الجوهر الحقيقي للحظة.

عملية إرسال رسائل الفيديو بسيطة بشكل منعش وتشبه إرسال رسائل صوتية. يحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى وضع الفيديو بنقرة بسيطة والاستمرار في الضغط لالتقاط الفيديو. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمستخدمي WhatsApp التمرير لأعلى لقفل التسجيل والتقاط مقاطع الفيديو بدون استخدام اليدين. بعد تلقي رسالة فيديو ، يتم تشغيلها تلقائيًا ، وإن كان ذلك في وضع كتم الصوت. سيؤدي النقر فوق رسالة الفيديو إلى تشغيل الفيديو مع الصوت. تميل رسائل الفيديو نحو الاتصال الآمن ، وتستفيد من ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

تم تعيين الإضافة الجديدة لتكون متاحة لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة. تقف ميزة مراسلة الفيديو كواحدة في سلسلة من التحديثات المفاجئة التي طرحتها الشركة في الأشهر القليلة الماضية. في الآونة الأخيرة ، جلب WhatsApp ميزة تقوم تلقائيًا بإسكات المكالمات من الأرقام التي لم يتم التحقق منها. من خلال تعزيز التحكم في الرسائل المرسلة ، فقد أتاح للمستخدمين القدرة على تحرير الرسائل المرسلة في إطار زمني مدته 15 دقيقة. هناك أيضًا تكهنات حول استعداد WhatsApp لإطلاق ميزة أسماء المستخدمين.