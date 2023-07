In einem bedeutenden Schritt zur Bereicherung der Kommunikation hat WhatsApp gerade eine Funktion vorgestellt, die es ermöglicht, kurze Videobotschaften direkt in Einzel- oder Gruppenchats aufzunehmen und zu teilen. Der Messaging-Riese ist der Ansicht, dass Sprachnachrichten die Art und Weise, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, erheblich revolutioniert haben, da sie eine schnelle und sichere Möglichkeit bieten, Gedanken auszudrücken. Mit dieser neuen Funktion für Instant Video Messaging will WhatsApp seiner Plattform eine aufregende Wendung geben.

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag hat WhatsApp die faszinierenden Möglichkeiten von Videonachrichten hervorgehoben. Es heißt: "Videonachrichten sind eine Möglichkeit, in Echtzeit auf Chats zu reagieren und in 60 Sekunden zu zeigen, was man sagen möchte." Das Unternehmen sieht darin ein unterhaltsames Mittel, um aufregende Momente mit Freunden und Familie zu teilen und alle damit verbundenen Emotionen in einem Video festzuhalten. Ob Geburtstagsglückwünsche, ein herzhaftes Lachen oder die Übermittlung guter Nachrichten - Videobotschaften fassen die wahre Essenz des Moments zusammen.

Das Senden von Videonachrichten ist erfrischend einfach und ähnelt dem Senden von Sprachnachrichten. Die Nutzer müssen mit einem einfachen Tippen in den Videomodus wechseln und die Taste gedrückt halten, um das Video aufzunehmen. Außerdem können die Nutzer vonWhatsApp" die Aufnahme durch Wischen nach oben sperren und Videos freihändig aufnehmen. Nach dem Empfang einer Videonachricht wird diese automatisch abgespielt, allerdings im stummen Modus. Tippt man auf die Videonachricht, wird das Video zusammen mit dem Ton abgespielt. Um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten, nutzen die Videonachrichten die Funktion der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Die neue Funktion soll in den kommenden Wochen allen Nutzern weltweit zur Verfügung gestellt werden. Die Videonachrichten-Funktion reiht sich ein in eine Reihe überraschender Updates, die das Unternehmen in den letzten Monaten herausgebracht hat. Kürzlich führte WhatsApp eine Funktion ein, die Anrufe von nicht verifizierten Nummern automatisch zum Schweigen bringt. Um die Kontrolle über gesendete Nachrichten zu verbessern, können Nutzer gesendete Nachrichten innerhalb eines Zeitrahmens von 15 Minuten bearbeiten. Es gibt auch Spekulationen darüber, dass WhatsApp die Einführung einer Funktion für Benutzernamen vorbereitet.