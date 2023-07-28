WhatsApp 刚刚发布了一项功能，允许直接在个人或群组聊天中录制和分享视频短片，这是丰富沟通方式的重要一步。这家信息巨头认为，语音信息极大地改变了人们的沟通方式，提供了一种快速、安全的表达思想的途径。值得注意的是，WhatsApp 希望通过这项新的即时视频消息功能为自己的平台注入新的活力。

在最近的一篇博客文章中，WhatsApp 重申了视频信息的魅力所在。它表示："视频信息是一种实时方式，可以在 60 秒内回复聊天内容，并展示你想说的话。该公司认为，视频信息是一种充满乐趣的方式，可以与朋友和家人分享激动人心的时刻，在视频中捕捉所有内在的情感。无论是生日祝福、分享欢声笑语，还是传递好消息，视频信息都能概括瞬间的真谛。

发送视频信息的过程非常简单，与发送语音信息类似。用户只需轻点一下即可切换到视频模式，然后继续按下即可捕捉视频。此外，"WhatsApp"用户还可以向上轻扫锁定录制，免提拍摄视频。收到视频信息后，它会自动播放，尽管是静音模式。点击视频信息将同时播放视频和声音。视频信息利用端到端加密功能，确保通信安全。

这项新功能将在未来几周内向全球所有用户开放。视频信息功能是该公司在过去几个月中推出的一系列令人惊喜的更新之一。最近，WhatsApp 带来了一项功能，可自动静音来自未验证号码的来电。为了加强对已发送信息的控制，它为用户提供了在 15 分钟内编辑已发送信息的功能。还有人猜测WhatsApp 准备推出用户名功能。