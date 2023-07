Num passo significativo para enriquecer a comunicação, o WhatsApp acaba de revelar uma funcionalidade que permite a gravação e a partilha de mensagens de vídeo curtas diretamente em chats individuais ou de grupo. O gigante das mensagens acredita que as mensagens de voz revolucionaram consideravelmente a forma como as pessoas se relacionam, proporcionando um meio rápido e seguro de expressar pensamentos. De forma notável, o WhatsApp pretende dar à sua plataforma um toque emocionante com esta nova funcionalidade de mensagens de vídeo instantâneas.

Numa recente publicação no blogue, WhatsApp reiterou as possibilidades fascinantes das mensagens de vídeo. Postulou: "As mensagens de vídeo são uma forma em tempo real de responder a chats com o que quiser dizer e mostrar em 60 segundos." A empresa vê estas mensagens como meios divertidos de partilhar momentos emocionantes com amigos e familiares, captando toda a emoção inerente no vídeo. Quer se trate de desejos de aniversário, da partilha de uma gargalhada ou da transmissão de boas notícias, as mensagens de vídeo encapsulam a verdadeira essência do momento.

O processo de envio de mensagens de vídeo é extremamente simples e semelhante ao envio de mensagens de voz. Os utilizadores têm de mudar para o modo de vídeo com um simples toque e continuar a premir para capturar o vídeo. Além disso, os utilizadores do 'WhatsApp' podem deslizar para cima para bloquear a gravação e captar vídeos com as mãos livres. Depois de receber uma mensagem de vídeo, esta é reproduzida automaticamente, embora no modo silencioso. Ao tocar na mensagem de vídeo, o vídeo é reproduzido juntamente com o som. As mensagens de vídeo, que visam uma comunicação segura, utilizam a funcionalidade de encriptação de ponta a ponta.

A nova funcionalidade deverá ser disponibilizada a todos os utilizadores do mundo inteiro nas próximas semanas. A funcionalidade de mensagens de vídeo faz parte de uma série de actualizações surpreendentes que a empresa lançou nos últimos meses. Recentemente, o WhatsApp introduziu uma funcionalidade que silencia automaticamente as chamadas de números não verificados. Para aumentar o controlo sobre as mensagens enviadas, ofereceu aos utilizadores a possibilidade de editar as mensagens enviadas num período de 15 minutos. Há também especulações sobre o facto de o WhatsApp estar a preparar-se para lançar uma funcionalidade de nomes de utilizador.