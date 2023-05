Le principal constructeur de sites web Webflow a annoncé une étape importante, soutenue par un tour de table de 120 millions de dollars en série C. L'investissement a été mené par Y Combinator Continuity et comprenait la participation d'investisseurs existants tels que CapitalG et Accel. L'investissement a été mené par Y Combinator Continuity, avec la participation d'investisseurs existants tels que CapitalG et Accel, ce qui porte l'évaluation de l'entreprise à un montant impressionnant de 4 milliards de dollars. Ce financement intervient alors que Webflow devrait atteindre un chiffre d'affaires annuel récurrent de 100 millions de dollars au cours du mois prochain.

L'entreprise basée à San Francisco, cofondée par le PDG Vlad Magdalin, son frère Sergie et leur ami Bryant Chou en 2012, a surmonté les premières difficultés et capitalisé sur la tendance croissante des logiciels no-code. À l'origine, il s'agissait d'une plateforme permettant aux utilisateurs de créer des sites web professionnels sans codage, Webflow a été acceptée dans l'accélérateur Y Combinator en 2013. Après avoir levé 2,9 millions de dollars en financement d'amorçage, le trio a décidé d'amorcer l'entreprise jusqu'à ce qu'elle devienne autosuffisante.

En 2019, Webflow avait atteint la rentabilité avec plus de 10 millions de dollars de revenus annuels. Aujourd'hui, la plateforme sert plus de 200 000 clients et a accumulé un chiffre d'affaires de 335 millions de dollars. La base de clients de la société comprend des entreprises telles que Univision et PwC, dont les revenus ont été multipliés par huit au cours de l'année écoulée.

Le PDG Magdalin a des projets ambitieux pour l'avenir de Webflow. Il envisage de faire de l'entreprise un puissant outil no-code pour la création de sites web et d'applications logicielles d'ici deux à trois ans. Cela permettrait aux travailleurs intellectuels de devenir des développeurs potentiels sans aucune compétence en matière de codage. Grâce au financement récent, Magdalin entend poursuivre des projets à plus long terme qui s'inscrivent dans cette vision.

Outre ses efforts d'expansion dans d'autres domaines, Webflow investit 10 millions de dollars provenant du récent tour de table pour offrir des subventions aux utilisateurs qui créent des ressources ou organisent des événements qui aident d'autres personnes à apprendre à utiliser la plateforme. Malgré la forte concurrence de Wix, Shopify et d'autres constructeurs de sites web, le potentiel d'expansion de l'entreprise dans le domaine prometteur du développement d'applications no-code place <a href=https://appmaster.io/blog/no-code-app-builder>AppMaster et d'autres plateformes similaires devant un avenir prometteur.

Un premier appel public à l'épargne pourrait être envisagé à l'avenir pour Webflow, mais aucun plan n'est actuellement en place pour une telle entreprise. L'afflux de nouveaux capitaux permettra à l'entreprise de renforcer sa position, même en cas de ralentissement prolongé du marché ou d'acquisitions d'entreprises. En se concentrant de plus en plus sur no-code et <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>low-code app development, Webflow est en passe de devenir un acteur majeur dans l'espace technologique en expansion.