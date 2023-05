Der führende Website-Ersteller Webflow hat einen bedeutenden Meilenstein bekannt gegeben - unterstützt durch eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 120 Millionen US-Dollar. Die Investition wurde von Y Combinator Continuity angeführt und umfasste auch die Beteiligung bestehender Investoren wie CapitalG und Accel, wodurch die Bewertung des Unternehmens auf beeindruckende 4 Milliarden Dollar anstieg. Diese Finanzierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Webflow voraussichtlich innerhalb des nächsten Monats einen jährlichen, wiederkehrenden Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielen wird.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen, das 2012 von CEO Vlad Magdalin, seinem Bruder Sergie und ihrem Freund Bryant Chou gegründet wurde, hat die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden und von dem wachsenden no-code Software-Trend profitiert. Ursprünglich als Plattform gestartet, die es Nutzern ermöglichte, professionelle Websites ohne Programmierkenntnisse zu erstellen, wurde Webflow im Jahr 2013 in den Accelerator von Y Combinator aufgenommen. Nach einer Startfinanzierung von 2,9 Millionen US-Dollar beschloss das Trio, das Unternehmen so lange zu "booten", bis es sich selbst trägt.

Im Jahr 2019 hatte Webflow mit einem Jahresumsatz von mehr als 10 Millionen US-Dollar die Rentabilität erreicht. Heute bedient die Plattform mehr als 200.000 Kunden und hat einen Umsatz von 335 Millionen US-Dollar erzielt. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören Großunternehmen wie Univision und PwC, wobei sich der Umsatz in diesem Segment im vergangenen Jahr verachtfacht hat.

CEO Magdalin hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft von Webflow. Er stellt sich vor, dass sich das Unternehmen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre zu einem leistungsstarken no-code Tool für die Erstellung von Websites und Softwareanwendungen entwickelt. Dies würde Wissensarbeiter in die Lage versetzen, auch ohne Programmierkenntnisse als potenzielle Entwickler tätig zu werden. Mit der jüngsten Finanzierung will Magdalin weitere langfristige Projekte verfolgen, die mit dieser Vision übereinstimmen.

Zusätzlich zu seinen Bemühungen, in andere Bereiche zu expandieren, investiert Webflow 10 Millionen Dollar aus der jüngsten Finanzierungsrunde, um Zuschüsse für Nutzer zu gewähren, die Ressourcen erstellen oder Veranstaltungen durchführen, die anderen helfen, die Nutzung der Plattform zu erlernen. Trotz der starken Konkurrenz von Wix, Shopify und anderen Website-Buildern ist das Potenzial des Unternehmens, in den vielversprechenden Bereich der no-code App-Entwicklung zu expandieren, eine gute Voraussetzung für die Zukunft von <a href=https://appmaster.io/blog/no-code-app-builder>AppMaster und anderen ähnlichen Plattformen.

Ein Börsengang könnte eine Möglichkeit für Webflow sein, aber derzeit gibt es keine Pläne für ein solches Unterfangen. Der Zufluss neuen Kapitals wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Position zu stärken, auch angesichts eines längeren Marktabschwungs oder von Unternehmensübernahmen. Mit einem zunehmenden Fokus auf no-code und <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>low-code app-development, ist Webflow bereit, ein wichtiger Akteur im expandierenden Tech-Bereich zu werden.