Ведущий конструктор веб-сайтов Webflow объявил о значительном событии - получении 120 миллионов долларов в рамках серии С финансирования. Инвестиции возглавил Y Combinator Continuity, в них также приняли участие такие существующие инвесторы, как CapitalG и Accel, что позволило поднять оценку компании до впечатляющих $4 млрд. Это финансирование пришло как раз в тот момент, когда Webflow прогнозирует достижение годового повторяющегося дохода в размере 100 миллионов долларов в течение следующего месяца.

Компания из Сан-Франциско, основанная в 2012 году генеральным директором Владом Магдалиным, его братом Сержем и их другом Брайантом Чоу, преодолела первые трудности и извлекла выгоду из растущего тренда программного обеспечения no-code. Первоначально компания начинала как платформа, позволяющая пользователям создавать профессиональные веб-сайты без кодирования, Webflow была принята в акселератор Y Combinator в 2013 году. После привлечения $2,9 млн в качестве начального финансирования трио решило развивать компанию до тех пор, пока она не станет самоокупаемой.

К 2019 году Webflow вышла на рентабельность с годовым доходом более 10 миллионов долларов. Сегодня платформа обслуживает более 200 000 клиентов и получила доход в размере $335 млн. Клиентская база компании включает такие корпоративные компании, как Univision и PwC, причем за последний год доход от этого сегмента вырос в восемь раз.

У генерального директора Магдалина амбициозные планы на будущее Webflow. Он предполагает, что в ближайшие два-три года компания превратится в мощный no-code инструмент для создания веб-сайтов и программных приложений. Это позволит работникам сферы знаний стать потенциальными разработчиками без каких-либо навыков кодирования. Благодаря полученному недавно финансированию компания Magdalin намерена реализовать более долгосрочные проекты, соответствующие этому видению.

В дополнение к своим усилиям по расширению в других областях, Webflow инвестирует 10 миллионов долларов из последнего раунда, чтобы предложить гранты пользователям, которые создают ресурсы или проводят мероприятия, помогающие другим научиться пользоваться платформой. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Wix, Shopify и других конструкторов сайтов, потенциал компании по расширению в перспективное no-code пространство разработки приложений позиционирует <a href=https://appmaster.io/blog/no-code-app-builder>AppMaster и другие подобные платформы для светлого будущего.

Первичное размещение акций может быть возможным для Webflow в будущем, но в настоящее время никаких планов на этот счет нет. Приток нового капитала позволит компании укрепить свои позиции даже в условиях продолжительного спада на рынке или поглощения бизнеса. Уделяя все больше внимания no-code и <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>low-code разработке приложений, Webflow готова стать крупным игроком в расширяющемся технологическом пространстве.