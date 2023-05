Wiodący twórca stron internetowych Webflow ogłosił znaczący kamień milowy - wsparty 120 milionami dolarów w rundzie finansowania serii C. Inwestycja została przeprowadzona przez Y Combinator Continuity i obejmowała udział dotychczasowych inwestorów, takich jak CapitalG i Accel, podnosząc wycenę firmy do imponującego poziomu 4 miliardów dolarów. Finansowanie to pojawia się właśnie w momencie, gdy Webflow przewiduje się osiągnięcie 100 milionów dolarów rocznego powtarzalnego przychodu w ciągu najbliższego miesiąca.

Firma z siedzibą w San Francisco, założona przez CEO Vlada Magdalina, jego brata Sergie i ich przyjaciela Bryanta Chou w 2012 roku, przezwyciężyła wczesne zmagania i skapitalizowała rosnący trend oprogramowania no-code. Początkowo zaczynając jako platforma, która pozwalała użytkownikom tworzyć profesjonalne strony internetowe bez kodowania, Webflow został przyjęty do akceleratora Y Combinator w 2013 roku. Po zebraniu 2,9 miliona dolarów w finansowaniu zalążkowym trio zdecydowało się na bootstrapowanie firmy, dopóki nie stanie się ona samowystarczalna.

Do 2019 roku Webflow osiągnęła rentowność z ponad 10 milionami dolarów rocznego przychodu. Dziś platforma obsługuje ponad 200 000 klientów i zgromadziła przychód w wysokości 335 milionów dolarów. Baza klientów firmy obejmuje firmy korporacyjne, takie jak Univision i PwC, z ośmiokrotnym wzrostem przychodów z tego segmentu w ciągu ostatniego roku.

Prezes Magdalin ma ambitne plany co do przyszłości Webflow. Przewiduje on, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat firma przekształci się w potężne no-code narzędzie do tworzenia zarówno stron internetowych, jak i aplikacji. Pozwoliłoby to pracownikom wiedzy stać się potencjalnymi programistami bez żadnych umiejętności kodowania. Dzięki ostatniemu finansowaniu Magdalin zamierza realizować więcej długoterminowych projektów, które są zgodne z tą wizją.

Oprócz starań o rozszerzenie na inne obszary, Webflow inwestuje 10 milionów dolarów z ostatniej rundy, aby zaoferować dotacje dla użytkowników, którzy tworzą zasoby lub organizują wydarzenia, które pomagają innym nauczyć się korzystania z platformy. Pomimo ostrej konkurencji ze strony Wix, Shopify i innych twórców stron internetowych, potencjał firmy do rozszerzenia na obiecującą no-code przestrzeń rozwoju aplikacji pozycjonuje <a href=https://appmaster.io/blog/no-code-app-builder>AppMaster i inne podobne platformy na świetlaną przyszłość.

Pierwsza oferta publiczna może być możliwością dla Webflow w dół linii, ale żadne plany nie są obecnie w miejscu dla takiego przedsięwzięcia. Napływ nowego kapitału pozwoli firmie umocnić swoją pozycję, nawet w obliczu przedłużającego się spowolnienia rynku lub przejęć firm. Z rosnącym naciskiem na no-code i <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>low-code rozwój aplikacji, Webflow jest przygotowany do stania się głównym graczem w rozwijającej się przestrzeni technologicznej.