De toonaangevende websitebouwer Webflow heeft een belangrijke mijlpaal aangekondigd - ondersteund door een Serie C-financieringsronde van 120 miljoen dollar. De investering werd geleid door Y Combinator Continuity en omvatte ook deelname van bestaande investeerders zoals CapitalG en Accel, waardoor de waardering van het bedrijf steeg tot een indrukwekkende $4 miljard. Deze financiering komt net nu Webflow naar verwachting binnen een maand een jaarlijkse terugkerende omzet van 100 miljoen dollar zal bereiken.

Het in San Francisco gevestigde bedrijf, in 2012 mede opgericht door CEO Vlad Magdalin, zijn broer Sergie en hun vriend Bryant Chou, heeft de eerste moeilijkheden overwonnen en heeft geprofiteerd van de groeiende no-code softwaretrend. Oorspronkelijk begonnen als een platform waarmee gebruikers professionele websites konden maken zonder te coderen, werd Webflow in 2013 toegelaten tot de versneller van Y Combinator. Na het ophalen van 2,9 miljoen dollar aan startkapitaal besloot het trio om het bedrijf te bootstrappen totdat het zelfvoorzienend werd.

Tegen 2019 was Webflow winstgevend met meer dan $10 miljoen aan jaarlijkse inkomsten. Vandaag bedient het platform meer dan 200.000 klanten en heeft het een omzet van 335 miljoen dollar geaccumuleerd. Het klantenbestand van het bedrijf omvat ondernemingen zoals Univision en PwC, met een achtvoudige groei van de inkomsten uit dit segment in het afgelopen jaar.

CEO Magdalin heeft ambitieuze plannen voor de toekomst van Webflow. Hij ziet het bedrijf in de komende twee tot drie jaar uitgroeien tot een krachtige no-code tool voor het maken van zowel websites als softwaretoepassingen. Dit zou kenniswerkers in staat stellen potentiële ontwikkelaars te worden zonder enige codeervaardigheid. Met de recente financiering wil Magdalin meer langetermijnprojecten uitvoeren die aansluiten bij deze visie.

Naast zijn inspanningen om uit te breiden naar andere gebieden, investeert Webflow 10 miljoen dollar uit de recente ronde om subsidies aan te bieden aan gebruikers die middelen creëren of evenementen organiseren die anderen helpen het platform te leren gebruiken. Ondanks de hevige concurrentie van Wix, Shopify en andere websitebouwers, biedt het potentieel van het bedrijf om uit te breiden naar de veelbelovende no-code app-ontwikkelingsruimte <a href=https://appmaster.io/blog/no-code-app-builder>AppMaster en andere soortgelijke platforms een mooie toekomst.

Een beursgang kan een mogelijkheid zijn voor Webflow in de toekomst, maar daar zijn momenteel geen plannen voor. De instroom van nieuw kapitaal zal het bedrijf in staat stellen zijn positie te versterken, zelfs bij een langdurige marktdaling of bedrijfsovernames. Met een toenemende focus op no-code en <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>low-code app development, is Webflow klaar om een belangrijke speler te worden in de groeiende tech-ruimte.