O construtor de sítios Web líder Webflow anunciou um marco significativo - apoiado por uma ronda de financiamento da Série C de 120 milhões de dólares. O investimento foi liderado pela Y Combinator Continuity e incluiu a participação de investidores existentes como a CapitalG e a Accel, aumentando a avaliação da empresa para uns impressionantes 4 mil milhões de dólares. Este financiamento surge no momento em que se projecta que a Webflow atinja uma receita anual recorrente de 100 milhões de dólares no próximo mês.

A empresa sediada em São Francisco, co-fundada pelo CEO Vlad Magdalin, seu irmão Sergie e seu amigo Bryant Chou em 2012, superou as lutas iniciais e capitalizou a crescente tendência de software no-code. Começando originalmente como uma plataforma que permitia aos utilizadores criar websites profissionais sem codificação, Webflow foi aceite no acelerador da Y Combinator em 2013. Depois de levantar US $ 2,9 milhões em financiamento inicial, o trio decidiu iniciar a empresa até que ela se tornasse autossustentável.

Em 2019, Webflow tinha atingido a rentabilidade com mais de 10 milhões de dólares em receitas anuais. Hoje, a plataforma atende a mais de 200.000 clientes e acumulou uma receita de US$ 335 milhões. A base de clientes da empresa inclui empresas como a Univision e a PwC, com um crescimento de oito vezes na receita deste segmento durante o ano passado.

O CEO Magdalin tem planos ambiciosos para o futuro da Webflow. Prevê que a empresa evolua para uma poderosa ferramenta no-code para a criação de sítios Web e aplicações de software nos próximos dois a três anos. Isto permitiria aos trabalhadores do conhecimento tornarem-se potenciais programadores sem quaisquer competências de codificação. Com o recente financiamento, a Magdalin pretende levar a cabo mais projectos a longo prazo que se coadunem com esta visão.

Para além dos seus esforços de expansão para outras áreas, a Webflow está a investir 10 milhões de dólares da recente ronda para oferecer subsídios a utilizadores que criem recursos ou organizem eventos que ajudem outros a aprender a utilizar a plataforma. Apesar da forte concorrência de Wix, Shopify e outros construtores de sites, o potencial da empresa para se expandir para o promissor espaço de desenvolvimento de aplicativos no-code posiciona <a href=https://appmaster.io/blog/no-code-app-builder>AppMaster e outras plataformas semelhantes para um futuro brilhante.

Uma oferta pública inicial pode ser uma possibilidade para Webflow no futuro, mas não há planos para tal empreendimento no momento. O afluxo de novos capitais permitirá à empresa reforçar a sua posição, mesmo no caso de uma recessão prolongada do mercado ou de aquisições de empresas. Com um enfoque crescente em no-code e <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>low-code desenvolvimento de aplicações, Webflow está preparada para se tornar um actor importante no espaço tecnológico em expansão.