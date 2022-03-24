领先的网站建设者Webflow ，宣布了一个重要的里程碑--在C轮融资中获得1.2亿美元的支持。投资由Y Combinator Continuity领导，并包括CapitalG和Accel等现有投资者的参与，将公司的估值提高到令人印象深刻的40亿美元。这笔资金是在Webflow ，预计在下个月内实现1亿美元的年度经常性收入。

这家位于旧金山的公司由首席执行官弗拉德-马格达林（Vlad Magdalin）、他的兄弟塞尔吉（Sergie）和他们的朋友布莱恩特-周（Bryant Chou）在2012年共同创立，它克服了早期的挣扎，并利用了日益增长的no-code 软件趋势。Webflow 最初是作为一个平台，允许用户在没有编码的情况下创建专业网站，在2013年被Y Combinator的加速器接受。在筹集了290万美元的种子资金后，三人决定对公司进行引导，直到它能够自我维持。

到2019年，Webflow 已经实现盈利，年收入超过1000万美元。今天，该平台为超过20万名客户提供服务，并积累了3.35亿美元的收入。该公司的客户群包括Univision和PwC等企业公司，在过去一年中，这部分的收入增长了8倍。

首席执行官马格达林对Webflow 的未来有着雄心勃勃的计划。他设想该公司在未来两到三年内发展成为一个强大的no-code 工具，用于创建网站和软件应用。这将使知识工作者在没有任何编码技能的情况下成为潜在的开发者。有了最近的资金，Magdalin公司的目标是追求与这一愿景一致的更多长期项目。

除了努力扩展到其他领域外，Webflow ，从最近一轮投资中拿出1000万美元，为创建资源或举办活动以帮助他人学习如何使用该平台的用户提供资助。尽管有来自Wix、Shopify和其他网站建设公司的激烈竞争，但该公司扩大到有前途的no-code 应用开发领域的潜力，使<a href=https://appmaster.io/blog/no-code-app-builder>AppMaster 和其他类似平台有一个光明的未来。

Webflow ，首次公开募股可能是一个可能性，但目前还没有这样的计划。新资本的涌入将使该公司能够加强其地位，即使面对长期的市场衰退或业务收购。随着对no-code 和<a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>low-code 应用程序开发 的日益关注，Webflow 准备成为不断扩大的技术领域的主要参与者。