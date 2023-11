WC3 dévoile des protocoles d'accessibilité Web améliorés dans la dernière mise à jour de WCAG 2.2

Le World Wide Web Consortium ( W3C) vient d'annoncer l'approbation réussie d'une version mise à jour Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Pionnière de nouvelles exigences d'accessibilité plus précises pour les développeurs Web, la dernière itération, WCAG 2.2, vise à éliminer les barrières de l'expérience utilisateur numérique.

La version mise à jour des WCAG introduit un total de neuf critères de réussite nouvellement développés. Parmi ces neuf, le premier trio s’articule autour de l’amélioration de la concentration sur le clavier. Le dernier amendement comprend deux niveaux pour « Focus Not Obscured ». Cela nécessite qu'un composant de l'interface utilisateur reste visible malgré le focus du clavier, évitant ainsi que le composant ne se cache complètement derrière le contenu dérivé de l'auteur.

L'autre mise à jour liée au focus oblige les développeurs à s'assurer qu'un objet mis au point présente un trait distinctif. Cet indicateur doit former un périmètre d'au moins 2 pixels d'épaisseur entourant le composant non focalisé. Cette limite doit présenter un rapport de contraste de 3:1 entre les états focalisé et non focalisé.

Les personnes ayant des mouvements moteurs limités bénéficieront énormément de ce changement nuancé car il améliore la visibilité, le rendant plus convivial.

La nouvelle version de WCAG introduit également une amélioration de la fonctionnalité requise pour effectuer une action sans glisser. Ce changement est fondamental pour les personnes souffrant de handicaps moteurs comme des tremblements qui pourraient contraindre le placement précis de la souris sur l'écran.

Le cinquième ajout aux lignes directrices prévoit une exigence minimale concernant la taille des cibles. Les cibles devraient désormais mesurer au moins 24 x 24 pixels CSS, à quelques exceptions près. Cette modification des dimensions globales devrait faciliter une meilleure précision tactile, optimisant ainsi l’expérience utilisateur.

La sixième mise à jour vise la cohérence dans l'utilisation des fonctionnalités d'aide sur les sites Web. Le maintien d'emplacements stables pour ces outils d'aide s'adresse aux personnes souffrant de déficiences cognitives et améliore l'expérience utilisateur du site Web à tous les niveaux.

Le critère d’entrée redondant est une autre plume du chapeau WCAG 2.2. Cette ligne directrice propose que les informations saisies par l'utilisateur qui nécessitent une saisie répétitive soient automatiquement renseignées ou facilement disponibles pour la sélection. Il existe quelques exceptions à cela, telles que la nécessité de réentrer, les protocoles de sécurité ou les informations originales qui ne sont plus pertinentes ou valides.

Enfin, la nouvelle version WCAG introduit l'authentification accessible, qui comporte une version minimale et une version améliorée. Ce critère stipule la nécessité d'un processus d'authentification dans lequel les utilisateurs ne sont pas tenus de rappeler un mot de passe ou de résoudre des tests de fonctions cognitives.

Les plates-formes Web capables d'offrir une aide cohérente et une authentification accessible améliorent considérablement la convivialité pour les personnes ayant une déficience cognitive. Reconnaître les exigences des utilisateurs neurodivers et travailler activement à accroître leur indépendance numérique est la prochaine grande étape pour faire progresser l’accessibilité.