WC3 presenta protocolli di accessibilità web migliorati nell'ultimo aggiornamento di WCAG 2.2

Il World Wide Web Consortium ( W3C) ha appena annunciato l'approvazione di una versione aggiornata Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Pioniere di nuovi e più precisi requisiti di accessibilità per gli sviluppatori web, l’ultima iterazione, WCAG 2.2, mira a eliminare le barriere dell’esperienza digitale dell’utente.

La versione aggiornata delle WCAG introduce un totale di nove criteri di successo appena sviluppati. Di questi nove, il primo trio ruota attorno al miglioramento della messa a fuoco della tastiera. L'ultimo emendamento include due livelli per "Focus Not Obscured". Ciò richiede che un componente dell'interfaccia utente rimanga visibile nonostante il focus della tastiera, evitando che il componente si nasconda completamente dietro il contenuto derivato dall'autore.

L'altro aggiornamento relativo al focus obbliga gli sviluppatori a garantire che un oggetto messo a fuoco mostri un tratto distintivo. Questo indicatore deve formare un perimetro spesso almeno 2 pixel che circonda la componente non focalizzata. Questo confine dovrebbe mostrare un rapporto di contrasto di 3:1 tra gli stati focalizzato e non focalizzato.

Le persone con movimenti motori limitati trarranno enormi benefici da questo cambiamento sfumato poiché migliora la visibilità, rendendola più facile da usare.

La nuova versione di WCAG introduce anche un miglioramento delle funzionalità richieste per completare un'azione senza trascinare. Questo cambiamento è fondamentale per le persone con disabilità motorie come tremori che potrebbero limitare il posizionamento preciso del mouse sullo schermo.

La quinta aggiunta alle linee guida richiede un requisito minimo per le dimensioni target. I target ora dovrebbero misurare almeno 24 x 24 pixel CSS, con pochissime eccezioni. Questa modifica delle dimensioni complessive dovrebbe facilitare una migliore precisione del tocco, ottimizzando l'esperienza dell'utente.

Il sesto aggiornamento punta alla coerenza nell'utilizzo delle funzionalità di aiuto sui siti web. Mantenere posizioni stabili per questi strumenti di aiuto si rivolge alle persone con disturbi cognitivi e migliora l'esperienza utente del sito web a tutti i livelli.

Il criterio di iscrizione ridondante è un altro fiore all’occhiello delle WCAG 2.2. Questa linea guida propone che le informazioni inserite dall'utente che necessitano di inserimenti ripetitivi siano compilate automaticamente o facilmente disponibili per la selezione. Ci sono poche eccezioni a questo riguardo, come la necessità di rientro, i protocolli di sicurezza o le informazioni originali che non sono più rilevanti o valide.

Infine, la nuova versione WCAG introduce l'Autenticazione Accessibile, che prevede una versione minima e una migliorata. Questo criterio stabilisce la necessità di un processo di autenticazione in cui gli utenti non siano tenuti a richiamare una password o a risolvere test di funzione cognitiva.

Le piattaforme Web in grado di offrire un aiuto coerente e un'autenticazione accessibile migliorano significativamente l'usabilità per le persone con disabilità cognitive. Riconoscere le esigenze degli utenti neurodiversi e lavorare attivamente per aumentare la loro indipendenza digitale è il prossimo grande passo nel progresso dell’accessibilità.