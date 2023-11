WC3 revela protocolos aprimorados de acessibilidade à Web na mais nova atualização das WCAG 2.2

O World Wide Web Consortium ( W3C) acaba de anunciar a aprovação bem-sucedida de uma versão atualizada Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Pioneira em requisitos de acessibilidade novos e mais precisos para desenvolvedores web, a iteração mais recente, WCAG 2.2, visa eliminar as barreiras da experiência digital do usuário.

A versão atualizada das WCAG introduz um total de nove critérios de sucesso recentemente desenvolvidos. Destes nove, o primeiro trio gira em torno de melhorar o foco do teclado. A última alteração inclui dois níveis para 'Foco não obscurecido'. Isso exige que um componente da interface do usuário permaneça visível apesar do foco do teclado, evitando que o componente se esconda completamente atrás do conteúdo derivado do autor.

A outra atualização relacionada ao foco obriga os desenvolvedores a garantir que um objeto em foco exiba uma característica distintiva. Este indicador deve formar um perímetro de pelo menos 2 pixels de espessura circulando o componente não focado. Este limite deve apresentar uma relação de contraste de 3:1 entre os estados focado e não focado.

Pessoas com movimentos motores limitados serão imensamente beneficiadas por esta mudança sutil, pois melhora a visibilidade, tornando-a mais fácil de usar.

A nova versão das WCAG também introduz uma melhoria na funcionalidade necessária para concluir uma ação sem arrastar. Essa mudança é fundamental para pessoas com deficiência motora, como tremores que podem restringir o posicionamento preciso do mouse na tela.

A quinta adição às diretrizes exige um requisito mínimo para tamanhos alvo. Os alvos agora devem medir pelo menos 24 x 24 pixels CSS, com poucas exceções. Esta modificação geral das dimensões deve facilitar uma melhor precisão do toque, otimizando a experiência do usuário.

A sexta atualização visa a consistência no uso de recursos de ajuda em sites. A manutenção de locais estáveis ​​para essas ferramentas de ajuda atende indivíduos com deficiências cognitivas e melhora a experiência do usuário do site em todos os aspectos.

O critério de entrada redundante é outra vantagem no chapéu WCAG 2.2. Esta diretriz propõe que as informações inseridas pelo usuário que necessitam de entrada repetitiva sejam preenchidas automaticamente ou prontamente disponíveis para seleção. Existem poucas exceções para isso, como necessidade de reentrada, protocolos de segurança ou informações originais que não são mais relevantes ou válidas.

Por fim, a nova versão das WCAG introduz a Autenticação Acessível, que possui uma versão mínima e uma versão aprimorada. Este critério estipula a necessidade de um processo de autenticação onde os usuários não sejam obrigados a lembrar uma senha ou a resolver testes de função cognitiva.

As plataformas Web que podem oferecer ajuda consistente e autenticação acessível melhoram significativamente a usabilidade para indivíduos com deficiências cognitivas. Reconhecer as necessidades dos utilizadores neurodiversos e trabalhar ativamente para aumentar a sua independência digital é o próximo grande passo no avanço da acessibilidade.