WC3 представляет улучшенные протоколы веб-доступности в новейшем обновлении WCAG 2.2

Консорциум Всемирной паутины ( W3C) только что объявил об успешном утверждении обновленной версии Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Последняя версия WCAG 2.2, представляющая собой новые и более точные требования к доступности для веб-разработчиков, направлена ​​на устранение барьеров, препятствующих цифровому пользовательскому опыту.

Обновленная версия WCAG вводит в общей сложности девять недавно разработанных критериев успеха. Из этих девяти первое трио направлено на улучшение фокусировки на клавиатуре. Последняя поправка включает два уровня «Фокус не скрыт». Это требует, чтобы компонент пользовательского интерфейса оставался видимым, несмотря на фокус клавиатуры, что позволяет избежать полного скрытия компонента за контентом, полученным автором.

Другое обновление, связанное с фокусировкой, обязывает разработчиков гарантировать, что объект в фокусе отображает отличительную черту. Этот индикатор должен образовывать периметр толщиной не менее 2 пикселей, окружающий несфокусированный компонент. Эта граница должна иметь коэффициент контрастности 3:1 между состояниями сфокусированного и несфокусированного.

Люди с ограниченной двигательной активностью получат огромную пользу от этого тонкого изменения, поскольку оно улучшает видимость и делает его более удобным для пользователя.

В новой версии WCAG также улучшена функциональность, необходимая для выполнения действия без перетаскивания. Это изменение имеет фундаментальное значение для людей с двигательными нарушениями, такими как тремор, который может ограничить точное размещение мыши на экране.

Пятое дополнение к рекомендациям предусматривает минимальные требования к целевым размерам. Целевые объекты теперь должны иметь размер как минимум 24 x 24 CSS-пикселя, за очень немногими исключениями. Это изменение габаритных размеров должно способствовать повышению точности сенсорного ввода и оптимизации взаимодействия с пользователем.

Шестое обновление нацелено на единообразие использования справочных функций на веб-сайтах. Поддержание стабильного местоположения этих справочных инструментов обслуживает людей с когнитивными нарушениями и повышает удобство использования веб-сайта по всем направлениям.

Избыточный критерий входа — еще одно перо в шляпе WCAG 2.2. В этом руководстве предлагается, чтобы информация, вводимая пользователем и требующая повторного ввода, заполнялась автоматически или была легко доступна для выбора. Для этого отмечено несколько исключений, таких как необходимость повторного входа, протоколы безопасности или исходная информация, которая больше не является актуальной или действительной.

Наконец, в новой версии WCAG представлена ​​доступная аутентификация, которая имеет минимальную и расширенную версии. Этот критерий обуславливает необходимость процесса аутентификации, при котором пользователям не требуется вспоминать пароль или решать тесты на когнитивные функции.

Веб-платформы, которые могут предложить последовательную помощь и доступную аутентификацию, значительно повышают удобство использования для людей с когнитивными нарушениями. Признание требований нейроразнообразных пользователей и активная работа над повышением их цифровой независимости — это следующий большой шаг в повышении доступности.