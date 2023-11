WC3 onthult verbeterde protocollen voor webtoegankelijkheid in de nieuwste update van WCAG 2.2

Het World Wide Web Consortium ( W3C) heeft zojuist de succesvolle goedkeuring aangekondigd van een bijgewerkte versie van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De nieuwste versie, WCAG 2.2, baanbrekend voor nieuwe en preciezere toegankelijkheidseisen voor webontwikkelaars, heeft tot doel de barrières voor de digitale gebruikerservaring op te ruimen.

De bijgewerkte versie van WCAG luidt in totaal negen nieuw ontwikkelde succescriteria in. Van deze negen draait het eerste trio om het verbeteren van de toetsenbordfocus. Het laatste amendement bevat twee niveaus voor 'Focus Not Obscured'. Dit vereist dat een component van de gebruikersinterface zichtbaar blijft, ondanks de toetsenbordfocus, waardoor wordt voorkomen dat de component zich volledig verbergt achter van de auteur afkomstige inhoud.

De andere focusgerelateerde update verplicht ontwikkelaars ervoor te zorgen dat een object in focus een onderscheidende eigenschap vertoont. Deze indicator moet een omtrek van minimaal 2 pixels dik vormen die de onscherpe component omcirkelt. Deze grens moet een contrastverhouding van 3:1 vertonen tussen de toestanden van gefocust en niet-gefocust.

Mensen met een beperkte motorische beweging zullen enorm profiteren van deze genuanceerde verandering, omdat het de zichtbaarheid verbetert en het gebruiksvriendelijker maakt.

De nieuwe versie van WCAG introduceert ook een verbetering van de functionaliteit die nodig is om een ​​actie te voltooien zonder te slepen. Deze verandering is van fundamenteel belang voor mensen met motorische beperkingen, zoals trillingen die de precieze plaatsing van de muis op het scherm kunnen belemmeren.

De vijfde toevoeging aan de richtlijnen pleit voor een minimumvereiste voor doelgroottes. Doelen moeten nu minimaal 24 x 24 CSS-pixels meten, met zeer weinig uitzonderingen. Deze algemene wijziging van de afmetingen moet een betere aanraaknauwkeurigheid mogelijk maken, waardoor de gebruikerservaring wordt geoptimaliseerd.

De zesde update streeft naar consistentie bij het gebruik van helpfuncties op websites. Het onderhouden van stabiele locaties voor deze hulptools is bedoeld voor mensen met cognitieve beperkingen en verbetert de gebruikerservaring van de website over de hele linie.

Het overbodige toelatingscriterium is nog een veertje in de WCAG 2.2-hoed. Deze richtlijn stelt voor dat door de gebruiker ingevoerde informatie die herhaaldelijk moet worden ingevoerd, automatisch wordt ingevuld of direct beschikbaar is voor selectie. Er zijn enkele uitzonderingen hierop vermeld, zoals de noodzaak van opnieuw binnenkomen, beveiligingsprotocollen of originele informatie die niet langer relevant of geldig is.

Ten slotte introduceert de nieuwe WCAG-versie Toegankelijke authenticatie, die een minimale en een verbeterde versie kent. Dit criterium bepaalt de noodzaak van een authenticatieproces waarbij gebruikers niet verplicht zijn een wachtwoord op te roepen of cognitieve functietests op te lossen.

Webplatforms die consistente hulp en toegankelijke authenticatie kunnen bieden, verbeteren de bruikbaarheid voor personen met cognitieve beperkingen aanzienlijk. Het erkennen van de behoeften van neurodiverse gebruikers en actief werken aan het vergroten van hun digitale onafhankelijkheid is de volgende grote stap in het bevorderen van de toegankelijkheid.