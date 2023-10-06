WC3 在 WCAG 2.2 最新更新中推出增强型 Web 可访问性协议

万维网联盟 ( W3C) 刚刚宣布成功批准更新的Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)版本。最新版本 WCAG 2.2 为 Web 开发人员开创了新的、更精确的可访问性要求，旨在消除数字用户体验障碍。

WCAG 的更新版本引入了总共九项新制定的成功标准。在这九个中，前三个围绕增强键盘焦点。最新的修正案包括两个级别的“焦点不被遮挡”。这需要用户界面组件在键盘聚焦的情况下保持可见，从而避免组件完全隐藏在作者衍生的内容后面。

另一个与焦点相关的更新要求开发人员确保焦点中的对象显示出显着的特征。该指示器必须形成至少 2 像素厚的周边，围绕未聚焦的组件。该边界在聚焦和未聚焦状态之间应呈现 3:1 的对比度。

运动能力有限的人将受益于这一细微的变化，因为它提高了可视性，使其更加用户友好。

新版本的 WCAG 还改进了无需拖动即可完成操作所需的功能。对于患有运动障碍（例如颤抖）的人来说，这一变化至关重要，因为颤抖可能会限制鼠标在屏幕上的精确放置。

指南的第五项补充要求对目标尺寸提出最低要求。目标现在至少应测量 24 x 24 CSS 像素，几乎没有例外。这种整体尺寸的修改应该有助于提高触摸精度，优化用户体验。

第六次更新的目标是在网站上使用帮助功能时保持一致。保持这些帮助工具的稳定位置可以满足有认知障碍的个人的需求，并全面增强网站的用户体验。

冗余进入标准是 WCAG 2.2 的另一个特点。本指南建议，需要重复输入的用户输入信息应自动填充或易于选择。对此有一些例外情况，例如重新进入的必要性、安全协议或原始信息不再相关或有效。

最后，新的 WCAG 版本引入了 Accessible Authentication，它有最低版本和增强版本。该标准规定了身份验证过程的必要性，其中用户不需要回忆密码或解决认知功能测试。

可以提供一致的帮助和可访问的身份验证的网络平台可以显着提高认知障碍人士的可用性。承认神经多样化用户的需求并积极努力提高他们的数字独立性是推进可访问性的下一个重要步骤。