WC3, WCAG 2.2'nin En Yeni Güncellemesinde Gelişmiş Web Erişilebilirlik Protokollerini Tanıtıyor

World Wide Web Konsorsiyumu ( W3C), güncellenmiş Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sürümünün başarıyla onaylandığını duyurdu. Web geliştiricileri için yeni ve daha kesin erişilebilirlik gereksinimlerine öncülük eden en son sürüm olan WCAG 2.2, dijital kullanıcı deneyimi engellerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

WCAG'ın güncellenmiş versiyonu, yeni geliştirilen toplam dokuz başarı kriterini beraberinde getiriyor. Bu dokuzundan ilk üçlüsü klavye odağını geliştirme etrafında dönüyor. En son değişiklik, 'Odaklanmanın Engellenmemesi' için iki seviye içermektedir. Bu, bir kullanıcı arayüzü bileşeninin klavye odağına rağmen görünür kalmasını gerektirir; böylece bileşenin yazar tarafından türetilmiş içeriğin arkasına saklanması tamamen önlenir.

Odakla ilgili diğer güncelleme, geliştiricilerin odaktaki bir nesnenin ayırt edici bir özellik göstermesini sağlamasını zorunlu kılar. Bu gösterge, odaklanmamış bileşeni çevreleyen en az 2 piksel kalınlığında bir çevre oluşturmalıdır. Bu sınır, odaklanmış ve odaklanmamış durumları arasında 3:1'lik bir kontrast oranı sergilemelidir.

Motor hareketi sınırlı olan kişiler, görünürlüğü iyileştirip daha kullanıcı dostu hale getiren bu incelikli değişiklikten büyük ölçüde faydalanacaktır.

WCAG'nin yeni sürümü aynı zamanda bir eylemi sürüklemeden tamamlamak için gereken işlevselliğe yönelik bir iyileştirme de sunuyor. Bu değişiklik, farenin ekrana tam olarak yerleştirilmesini kısıtlayabilecek titreme gibi motor engelleri olan kişiler için temel niteliktedir.

Yönergelere yapılan beşinci ekleme, hedef boyutlar için minimum gerekliliklerin getirilmesini gerektirmektedir. Hedefler artık çok az istisna dışında en azından 24 x 24 CSS pikselini ölçmelidir. Bu genel boyut değişikliği, kullanıcı deneyimini optimize ederek daha iyi dokunma doğruluğunu kolaylaştıracaktır.

Altıncı güncelleme, web sitelerindeki yardım özelliklerinden yararlanma konusunda tutarlılığı hedefliyor. Bu yardım araçları için sabit konumların korunması, bilişsel bozukluğu olan kişilere hitap eder ve web sitesinin kullanıcı deneyimini genel olarak geliştirir.

Yedekli giriş kriteri, WCAG 2.2 şapkasındaki başka bir tüydür. Bu kılavuz, tekrarlı giriş gerektiren kullanıcı girişi bilgilerinin otomatik olarak doldurulmasını veya seçime hazır hale getirilmesini önermektedir. Yeniden giriş gerekliliği, güvenlik protokolleri veya orijinal bilgilerin artık ilgili veya geçerli olmaması gibi bunun için belirtilen birkaç istisna vardır.

Son olarak, yeni WCAG sürümü, minimum ve gelişmiş bir sürüme sahip olan Erişilebilir Kimlik Doğrulamayı sunar. Bu kriter, kullanıcıların bir şifreyi hatırlamasının veya bilişsel işlev testlerini çözmesinin gerekmediği bir kimlik doğrulama sürecine olan ihtiyacı şart koşuyor.

Tutarlı yardım ve erişilebilir kimlik doğrulama sunabilen web platformları, bilişsel engelli bireylerin kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır. Nöroçeşitliliğe sahip kullanıcıların gereksinimlerini kabul etmek ve dijital bağımsızlıklarını artırmaya yönelik aktif olarak çalışmak, erişilebilirliği ilerletmede bir sonraki büyük adımdır.