WC3 przedstawia ulepszone protokoły dostępności sieci w najnowszej aktualizacji WCAG 2.2

Konsorcjum World Wide Web ( W3C) właśnie ogłosiło pomyślne zatwierdzenie zaktualizowanej wersji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Najnowsza wersja WCAG 2.2, będąca pionierem nowych i bardziej precyzyjnych wymagań dotyczących dostępności dla twórców stron internetowych, ma na celu uporządkowanie barier w zakresie doświadczenia użytkownika cyfrowego.

Zaktualizowana wersja WCAG wprowadza w sumie dziewięć świeżo opracowanych kryteriów sukcesu. Spośród tych dziewięciu pierwsze trio koncentruje się na zwiększaniu ostrości klawiatury. Najnowsza poprawka obejmuje dwa poziomy „Ostrość nie zasłonięta”. Wymaga to, aby komponent interfejsu użytkownika pozostawał widoczny pomimo aktywnej klawiatury – co pozwala uniknąć całkowitego ukrywania się komponentu za treścią pochodzącą od autora.

Druga aktualizacja związana z fokusem zobowiązuje programistów do zapewnienia, że ​​obiekt, na którym skupia się fokus, wykazuje wyróżniającą cechę. Wskaźnik ten musi tworzyć obwód o grubości co najmniej 2 pikseli otaczający nieostry komponent. Granica ta powinna wykazywać współczynnik kontrastu 3:1 pomiędzy stanami skupienia i nieostrości.

Osoby o ograniczonej ruchomości motorycznej odniosą ogromne korzyści z tej zróżnicowanej zmiany, ponieważ poprawia ona widoczność, czyniąc ją bardziej przyjazną dla użytkownika.

Nowa wersja WCAG wprowadza także ulepszenia funkcjonalności wymaganej do wykonania akcji bez przeciągania. Ta zmiana ma fundamentalne znaczenie w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, na przykład w przypadku wstrząsów, które mogą utrudniać precyzyjne umieszczenie myszy na ekranie.

Piąty dodatek do wytycznych wzywa do wprowadzenia minimalnych wymagań dotyczących rozmiarów docelowych. Cele powinny teraz mieć wymiary co najmniej 24 x 24 pikseli CSS, z nielicznymi wyjątkami. Ta ogólna modyfikacja wymiarów powinna ułatwić lepszą dokładność dotyku, optymalizując doświadczenie użytkownika.

Szósta aktualizacja ma na celu spójność w korzystaniu z funkcji pomocy w witrynach internetowych. Utrzymywanie stabilnych lokalizacji tych narzędzi pomocy jest przeznaczone dla osób z upośledzeniami poznawczymi i ogólnie poprawia komfort korzystania z witryny.

Zbędne kryterium wejścia to kolejne pióro w kapeluszu WCAG 2.2. W niniejszych wytycznych proponuje się, aby informacje wprowadzane przez użytkownika, które wymagają wielokrotnego wprowadzania, były wypełniane automatycznie lub były łatwo dostępne do wyboru. Odnotowano kilka wyjątków, takich jak konieczność ponownego wjazdu, protokoły bezpieczeństwa lub oryginalne informacje, które przestały być istotne lub ważne.

Wreszcie nowa wersja WCAG wprowadza dostępne uwierzytelnianie, które ma wersję minimalną i ulepszoną. Kryterium to określa potrzebę procesu uwierzytelniania, w ramach którego użytkownicy nie muszą przypominać sobie hasła ani rozwiązywać testów funkcji poznawczych.

Platformy internetowe oferujące stałą pomoc i dostępne uwierzytelnianie znacznie poprawiają użyteczność dla osób z niepełnosprawnością poznawczą. Uznanie wymagań neuroróżnorodnych użytkowników i aktywne działanie na rzecz zwiększenia ich niezależności cyfrowej to kolejny duży krok w kierunku poprawy dostępności.