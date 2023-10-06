WC3 يكشف النقاب عن بروتوكولات الوصول إلى الويب المحسنة في التحديث الأحدث لـ WCAG 2.2

أعلن اتحاد شبكة الويب العالمية ( W3C) للتو عن الموافقة الناجحة على الإصدار المحدث من Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). من خلال الريادة في متطلبات إمكانية الوصول الجديدة والأكثر دقة لمطوري الويب، يهدف الإصدار الأحدث، WCAG 2.2، إلى تنظيم حواجز تجربة المستخدم الرقمية.

يبشر الإصدار المحدث من WCAG بإجمالي تسعة معايير نجاح تم تطويرها حديثًا. ومن بين هؤلاء التسعة، يدور الثلاثي الأول حول تحسين تركيز لوحة المفاتيح. يتضمن التعديل الأخير مستويين لـ "التركيز غير محجوب". يستلزم ذلك أن يظل مكون واجهة المستخدم مرئيًا على الرغم من تركيز لوحة المفاتيح، مما يؤدي إلى تجنب اختباء المكون خلف المحتوى المشتق من المؤلف تمامًا.

يُلزم التحديث الآخر المتعلق بالتركيز المطورين بالتأكد من أن الكائن الذي يتم التركيز عليه يعرض سمة مميزة. يجب أن يشكل هذا المؤشر محيطًا بسمك 2 بكسل على الأقل يدور حول المكون غير المركز. يجب أن تظهر هذه الحدود نسبة تباين تبلغ 3:1 بين الحالات المركزة وغير المركزة.

سيستفيد الأشخاص ذوو الحركة الحركية المحدودة بشكل كبير من هذا التغيير الدقيق لأنه يحسن الرؤية، مما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام.

يقدم الإصدار الجديد من WCAG أيضًا تحسينًا للوظائف المطلوبة لإكمال الإجراء دون السحب. يعد هذا التغيير أمرًا أساسيًا للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية مثل الهزات التي قد تعيق الموضع الدقيق للماوس على الشاشة.

وتدعو الإضافة الخامسة إلى المبادئ التوجيهية إلى الحد الأدنى من متطلبات الأحجام المستهدفة. يجب أن تكون الأهداف الآن على الأقل بقياس 24 × 24 بكسل CSS، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ومن المفترض أن يؤدي تعديل الأبعاد الشاملة هذا إلى تسهيل دقة اللمس بشكل أفضل، وتحسين تجربة المستخدم.

يستهدف التحديث السادس الاتساق في الاستفادة من ميزات المساعدة على مواقع الويب. إن الحفاظ على مواقع ثابتة لأدوات المساعدة هذه يلبي احتياجات الأفراد الذين يعانون من إعاقات إدراكية ويعزز تجربة مستخدم موقع الويب في جميع المجالات.

معيار الدخول الزائد هو ريشة أخرى في قبعة WCAG 2.2. يقترح هذا المبدأ التوجيهي أن معلومات إدخال المستخدم التي تحتاج إلى إدخال متكرر يجب أن يتم ملؤها تلقائيًا أو أن تكون متاحة بسهولة للاختيار. هناك بعض الاستثناءات القليلة لذلك، مثل ضرورة إعادة الدخول، أو بروتوكولات الأمان، أو المعلومات الأصلية التي لم تعد ذات صلة أو صالحة.

وأخيرًا، يقدم إصدار WCAG الجديد ميزة المصادقة التي يمكن الوصول إليها، والتي تحتوي على حد أدنى وإصدار محسّن. وينص هذا المعيار على الحاجة إلى عملية مصادقة حيث لا يُطلب من المستخدمين تذكر كلمة المرور أو حل اختبارات الوظيفة الإدراكية.

تعمل منصات الويب التي يمكنها تقديم مساعدة متسقة ومصادقة يمكن الوصول إليها على تحسين قابلية الاستخدام للأفراد ذوي الإعاقات الإدراكية بشكل كبير. إن الاعتراف بمتطلبات المستخدمين المتنوعين والعمل بنشاط من أجل زيادة استقلالهم الرقمي هو الخطوة الكبيرة التالية في تعزيز إمكانية الوصول.