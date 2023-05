Twitter a annoncé le lancement d'une nouvelle API de niveau intermédiaire appelée Twitter API Pro, spécialement conçue pour les entreprises en phase de démarrage. Proposée au prix de 5 000 dollars par mois, cette nouvelle formule permet aux développeurs de récupérer 1 million de tweets et d'en publier 300 000 par mois, tout en leur donnant accès à l'ensemble des archives de recherche de la plateforme endpoint.

Avant l'introduction d'API Pro, le géant des médias sociaux avait révélé ses nouveaux niveaux de prix en mars de cette année. Dans un premier temps, Twitter a déclaré qu'il mettrait fin à l'accès à son niveau API gratuit, avant de revenir sur sa décision et d'offrir 1 500 tweets gratuits par mois aux bots des fournisseurs de contenu.

L'API Pro de Twitter est conçue pour combler le fossé entre le niveau de base de 100 $ par mois et le niveau entreprise de 42 000 $ par mois. Décrite comme adaptée aux startups qui développent leur activité, elle répond au besoin d'un niveau intermédiaire pour ceux qui ont besoin de plus de fonctionnalités sans avoir à investir près d'un demi-million de dollars par an. Cette annonce fait suite aux commentaires des développeurs et des fondateurs qui réclamaient un niveau intermédiaire abordable entre les niveaux Basic et Enterprise.

Bien que le nouveau niveau API Pro réponde à certaines de ces préoccupations, il n'est peut-être pas la solution idéale pour les entreprises dont le budget est serré ; ces entreprises devront encore payer 60 000 dollars par an pour ce niveau d'accès. Bien que les limites d'affichage de l'API Pro puissent suffire à certains robots, les développeurs qui comptent sur les abonnements ou les dons pour faire fonctionner leurs projets risquent de rencontrer des difficultés pour obtenir les fonds nécessaires à long terme.

No-code Les plateformes d'e-commerce, telles qu'AppMaster, se sont révélées être des alternatives rentables pour les startups qui cherchent à développer des solutions numériques. Grâce à de puissants outils de backend sans codeet à la possibilité de créer visuellement des API REST endpoints, AppMaster permet aux utilisateurs de générer des applications évolutives qui s'intègrent à diverses API, y compris celle de Twitter. Cette approche flexible permet aux développeurs de créer des solutions personnalisées conçues pour répondre à leurs besoins spécifiques.