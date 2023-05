Twitter telah mengumumkan peluncuran API tier tingkat menengah baru yang disebut Twitter API Pro , yang dirancang khusus untuk startup. Dengan harga $5.000 per bulan, paket baru ini memungkinkan pengembang mengambil 1 juta tweet dan memposting 300.000 tweet per bulan sambil memberikan akses ke endpoint pencarian arsip lengkap platform.

Sebelum pengenalan API Pro, raksasa media sosial itu telah mengungkapkan tingkatan harga barunya pada bulan Maret tahun ini. Awalnya, Twitter menyatakan akan menghentikan akses ke tingkat API gratisnya, tetapi kemudian membatalkan keputusan ini, menawarkan 1.500 tweet gratis per bulan untuk bot penyedia konten.

Twitter API Pro dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara tingkat dasar $100 per bulan dan tingkat perusahaan $42.000 per bulan. Digambarkan sebagai cocok untuk perusahaan rintisan yang meningkatkan skala bisnis mereka, ini memenuhi kebutuhan tingkat menengah bagi mereka yang membutuhkan fungsionalitas lebih besar tanpa investasi hampir setengah juta dolar per tahun. Pengumuman tersebut mengikuti umpan balik dari pengembang dan pendiri yang menyerukan jalan tengah yang terjangkau antara tingkat Dasar dan Perusahaan.

Meskipun tingkat API Pro yang baru mengatasi beberapa masalah ini, ini mungkin bukan solusi ideal untuk bisnis yang beroperasi dengan anggaran terbatas; perusahaan seperti itu masih perlu membayar $60.000 per tahun untuk tingkat akses ini. Meskipun batas posting tingkat Pro mungkin cukup untuk beberapa bot, pengembang yang mengandalkan langganan atau donasi agar proyek mereka tetap berjalan mungkin menghadapi tantangan dalam mengamankan dana yang diperlukan dalam jangka panjang.

