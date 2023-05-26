أعلن Twitter عن إطلاق طبقة API جديدة متوسطة المستوى تسمى Twitter API Pro ، مصممة خصيصًا للشركات الناشئة. بسعر 5000 دولار شهريًا ، تتيح هذه الحزمة الجديدة للمطورين جلب مليون تغريدة ونشر 300000 تغريدة شهريًا مع منح الوصول إلى endpoint بحث الأرشيف الكامل للمنصة.

قبل تقديم API Pro ، كشف عملاق الوسائط الاجتماعية عن مستويات التسعير الجديدة في مارس من هذا العام. في البداية ، أعلن Twitter أنه سيتوقف عن الوصول إلى طبقة API المجانية الخاصة به ، لكنه عكس هذا القرار لاحقًا ، حيث قدم 1500 تغريدة مجانية شهريًا لروبوتات مزود المحتوى.

تم تصميم Twitter API Pro لسد الفجوة بين المستوى الأساسي 100 دولار شهريًا وطبقة المؤسسة التي تبلغ 42000 دولار شهريًا. يوصف بأنه مناسب للشركات الناشئة التي تعمل على توسيع نطاق أعمالها ، فهو يلبي الحاجة إلى مستوى وسيط لأولئك الذين يحتاجون إلى وظائف أكبر دون استثمار ما يقرب من نصف مليون دولار سنويًا. جاء الإعلان بعد تعليقات من المطورين والمؤسسين الذين طالبوا بإيجاد حل وسط ميسور التكلفة بين المستوى الأساسي ومستوى المؤسسة.

بينما تعالج طبقة API Pro الجديدة بعض هذه المخاوف ، فقد لا تكون حلاً مثاليًا للشركات التي تعمل بميزانيات محدودة ؛ ستظل هذه الشركات بحاجة إلى دفع 60 ألف دولار سنويًا لهذا المستوى من الوصول. على الرغم من أن حدود النشر الخاصة بمستوى Pro قد تكون كافية لبعض برامج الروبوت ، إلا أن المطورين الذين يعتمدون على الاشتراكات أو التبرعات للحفاظ على استمرار عمل مشاريعهم قد يواجهون تحديات في تأمين الأموال اللازمة على المدى الطويل.

أثبتت الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، أنها بدائل فعالة من حيث التكلفة للشركات الناشئة التي تسعى إلى تطوير حلول رقمية. من خلال أدوات الواجهة الخلفية القوية الخالية من التعليمات البرمجية والقدرة على إنشاء endpoints REST API بشكل مرئي ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير تتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات المختلفة ، بما في ذلك Twitter. يسمح هذا النهج المرن للمطورين ببناء حلول مخصصة مصممة لتلبية احتياجاتهم الخاصة.