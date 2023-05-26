Twitter, yeni başlayanlar için özel olarak tasarlanmış, Twitter API Pro adlı yeni bir orta düzey API katmanının lansmanını duyurdu. Aylık 5.000 ABD doları olarak fiyatlandırılan bu yeni paket, geliştiricilerin platformun tam arşiv arama endpoint erişim sağlarken 1 milyon tweet'i alıp ayda 300.000 tweet göndermesine olanak tanır.

API Pro'nun tanıtımından önce, sosyal medya devi bu yılın Mart ayında yeni fiyatlandırma katmanlarını açıklamıştı. Başlangıçta Twitter, ücretsiz API katmanına erişimi durduracağını açıkladı, ancak daha sonra içerik sağlayıcı botları için ayda 1.500 ücretsiz tweet sunarak bu kararı geri aldı.

Twitter API Pro, aylık 100$'lık temel katman ile aylık 42.000$'lık kurumsal katman arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır. İşlerini ölçeklendiren yeni başlayanlar için uygun olarak nitelendirilen bu sistem, yılda yaklaşık yarım milyon dolarlık yatırım yapmadan daha fazla işlevselliğe ihtiyaç duyanlar için bir ara katman ihtiyacını karşılıyor. Duyuru, geliştiricilerin ve kurucuların Temel ve Kurumsal seviyeler arasında uygun fiyatlı bir orta yol talep eden geri bildirimlerini takip etti.

Yeni API Pro katmanı, bu endişelerden bazılarını giderirken, kısıtlı bütçelerle çalışan işletmeler için ideal bir çözüm olmayabilir; bu tür şirketlerin bu erişim düzeyi için yine de yılda 60.000 ABD Doları ödemesi gerekecektir. Profesyonel katmanın gönderim limitleri bazı botlar için yeterli olsa da, projelerini çalışır durumda tutmak için aboneliklere veya bağışlara güvenen geliştiriciler, uzun vadede gerekli fonları sağlama konusunda zorluklarla karşılaşabilir.

AppMaster gibi No-code platformların, dijital çözümler geliştirmek isteyen girişimler için uygun maliyetli alternatifler olduğu kanıtlanmıştır. Güçlü kodsuz arka uç araçları ve görsel olarak REST API endpoints oluşturma yeteneği ile AppMaster, kullanıcıların Twitter'ınkiler de dahil olmak üzere çeşitli API'lerle entegre olan ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu esnek yaklaşım, geliştiricilerin kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış özel çözümler oluşturmasına olanak tanır.