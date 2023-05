Twitter ha annunciato il lancio di un nuovo livello API di medio livello chiamato Twitter API Pro, specificamente pensato per le startup. Al prezzo di 5.000 dollari al mese, questo nuovo pacchetto consente agli sviluppatori di recuperare 1 milione di tweet e di pubblicare 300.000 tweet al mese, garantendo al contempo l'accesso all'intero archivio di ricerca della piattaforma endpoint.

Prima dell'introduzione di API Pro, il gigante dei social media aveva rivelato i suoi nuovi livelli di prezzo nel marzo di quest'anno. Inizialmente, Twitter aveva dichiarato che avrebbe interrotto l'accesso al livello API gratuito, ma in seguito ha invertito la decisione, offrendo 1.500 tweet gratuiti al mese per i bot dei fornitori di contenuti.

Twitter API Pro è stato progettato per colmare il divario tra il livello base da 100 dollari al mese e il livello enterprise da 42.000 dollari al mese. Descritta come adatta alle startup che scalano la loro attività, risponde all'esigenza di un livello intermedio per coloro che richiedono maggiori funzionalità senza l'investimento di quasi mezzo milione di dollari all'anno. L'annuncio ha fatto seguito al feedback di sviluppatori e fondatori che chiedevano una via di mezzo conveniente tra i livelli Basic ed Enterprise.

Sebbene il nuovo livello API Pro risponda ad alcune di queste preoccupazioni, potrebbe non essere la soluzione ideale per le aziende che operano con budget limitati; tali aziende dovrebbero comunque pagare 60.000 dollari all'anno per questo livello di accesso. Sebbene i limiti di pubblicazione del livello Pro possano essere sufficienti per alcuni bot, gli sviluppatori che si affidano ad abbonamenti o donazioni per mantenere in funzione i loro progetti potrebbero incontrare difficoltà nel garantire i fondi necessari a lungo termine.

No-code Le piattaforme, come AppMaster, si sono dimostrate alternative convenienti per le startup che cercano di sviluppare soluzioni digitali. Grazie a potenti strumenti di backend senza codicee alla possibilità di creare visivamente API REST endpoints, AppMaster consente agli utenti di generare applicazioni scalabili che si integrano con varie API, tra cui quella di Twitter. Questo approccio flessibile consente agli sviluppatori di costruire soluzioni personalizzate, progettate per soddisfare le loro esigenze specifiche.