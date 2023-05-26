Twitter объявил о запуске нового уровня API среднего уровня под названием Twitter API Pro, специально предназначенного для стартапов. Новый пакет по цене $5 000 в месяц позволяет разработчикам получать 1 миллион твитов и размещать 300 000 твитов в месяц, предоставляя доступ к полному архивному поиску платформы endpoint.

До введения API Pro гигант социальных сетей представил новые ценовые уровни в марте этого года. Первоначально Twitter объявил о прекращении доступа к бесплатному уровню API, но позже отменил это решение, предложив 1500 бесплатных твитов в месяц для ботов поставщиков контента.

Twitter API Pro предназначен для преодоления разрыва между базовым уровнем за 100 долларов в месяц и корпоративным уровнем за 42 000 долларов в месяц. Описываемый как подходящий для стартапов, масштабирующих свой бизнес, он удовлетворяет потребность в промежуточном уровне для тех, кому требуется большая функциональность без вложения почти полумиллиона долларов в год. Это объявление последовало за отзывами разработчиков и основателей, которые призывали к созданию доступной промежуточной ступени между уровнями Basic и Enterprise.

Хотя новый уровень API Pro решает некоторые из этих проблем, он не может быть идеальным решением для компаний с ограниченным бюджетом; таким компаниям все равно придется платить 60 000 долларов в год за этот уровень доступа. Хотя для некоторых ботов лимиты на постинг на уровне Pro могут оказаться достаточными, разработчики, которые полагаются на подписку или пожертвования для поддержания своих проектов, могут столкнуться с трудностями в получении необходимых средств в долгосрочной перспективе.

No-code Платформы, такие как AppMaster, зарекомендовали себя как экономически эффективные альтернативы для стартапов, стремящихся разрабатывать цифровые решения. Благодаря мощным инструментам бэкенда без кодаи возможности визуального создания REST API endpoints, AppMaster позволяет пользователям создавать масштабируемые приложения, которые интегрируются с различными API, включая API Twitter. Такой гибкий подход позволяет разработчикам создавать индивидуальные решения, отвечающие их конкретным потребностям.