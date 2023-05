O Twitter anunciou o lançamento de um novo nível de API de nível médio chamado Twitter API Pro, especificamente adaptado para startups. Com um preço de 5.000 dólares por mês, este novo pacote permite que os programadores obtenham 1 milhão de tweets e publiquem 300.000 tweets por mês, ao mesmo tempo que concede acesso à pesquisa do arquivo completo da plataforma endpoint.

Antes da introdução do API Pro, o gigante das redes sociais tinha revelado os seus novos níveis de preços em Março deste ano. Inicialmente, o Twitter declarou que iria descontinuar o acesso ao seu nível de API gratuito, mas mais tarde reverteu esta decisão, oferecendo 1.500 tweets gratuitos por mês para os bots fornecedores de conteúdos.

O Twitter API Pro foi projetado para preencher a lacuna entre o nível básico de US$ 100 por mês e o nível empresarial de US$ 42.000 por mês. Descrito como adequado para startups que estão a expandir os seus negócios, responde à necessidade de um nível intermédio para aqueles que necessitam de maior funcionalidade sem o investimento de quase meio milhão de dólares por ano. O anúncio foi feito na sequência do feedback de programadores e fundadores que pediam um meio-termo acessível entre os níveis Básico e Empresarial.

Embora o novo nível API Pro resolva algumas dessas preocupações, pode não ser a solução ideal para empresas que operam com orçamentos apertados; essas empresas ainda precisariam pagar US$ 60.000 por ano por esse nível de acesso. Embora os limites de publicação do nível Pro possam ser suficientes para alguns bots, os desenvolvedores que dependem de assinaturas ou doações para manter seus projetos funcionando podem enfrentar desafios para garantir os fundos necessários a longo prazo.

No-code As plataformas de bots, como o AppMaster, provaram ser alternativas económicas para startups que procuram desenvolver soluções digitais. Com poderosas ferramentas de backend sem códigoe a capacidade de criar visualmente a API REST endpoints, o AppMaster permite aos utilizadores gerar aplicações escaláveis que se integram com várias APIs, incluindo a do Twitter. Esta abordagem flexível permite que os programadores criem soluções personalizadas concebidas para responder às suas necessidades específicas.