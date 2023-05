Twitter heeft de lancering aangekondigd van een nieuw API-niveau, genaamd Twitter API Pro, dat speciaal is toegesneden op startende bedrijven. Dit nieuwe pakket kost $5.000 per maand en stelt ontwikkelaars in staat om 1 miljoen tweets op te halen en 300.000 tweets per maand te plaatsen, terwijl ze toegang krijgen tot het volledige archief van het platform endpoint.

Voorafgaand aan de introductie van API Pro had de sociale mediagigant in maart van dit jaar zijn nieuwe prijsniveaus bekendgemaakt. Aanvankelijk verklaarde Twitter dat het de toegang tot zijn gratis API-tier zou stopzetten, maar later draaide het deze beslissing terug en bood het 1.500 gratis tweets per maand aan voor bots van contentproviders.

Twitter API Pro is ontworpen om de kloof tussen de $100 per maand basis tier en de $42.000 per maand enterprise tier te overbruggen. Het wordt omschreven als geschikt voor startups die hun bedrijf opschalen en voorziet in de behoefte aan een tussenlaag voor wie meer functionaliteit nodig heeft zonder de investering van bijna een half miljoen dollar per jaar. De aankondiging volgde op feedback van ontwikkelaars en oprichters die vroegen om een betaalbare middenweg tussen het Basic en Enterprise niveau.

Hoewel het nieuwe API Pro-niveau enkele van deze zorgen wegneemt, is het wellicht geen ideale oplossing voor bedrijven met een krap budget; dergelijke bedrijven zouden nog steeds 60.000 dollar per jaar moeten betalen voor dit toegangsniveau. Hoewel de publicatiebeperkingen van het Pro-tier voldoende kunnen zijn voor sommige bots, kunnen ontwikkelaars die afhankelijk zijn van abonnementen of donaties om hun projecten draaiende te houden, problemen ondervinden om op lange termijn de nodige fondsen te verwerven.

No-code platforms, zoals AppMaster, zijn kosteneffectieve alternatieven gebleken voor startups die digitale oplossingen willen ontwikkelen. Met krachtige no-code backend toolsen de mogelijkheid om visueel REST API endpoints te creëren, laat AppMaster gebruikers schaalbare applicaties genereren die integreren met verschillende API's, waaronder die van Twitter. Dankzij deze flexibele aanpak kunnen ontwikkelaars oplossingen op maat bouwen die zijn ontworpen om aan hun specifieke behoeften te voldoen.