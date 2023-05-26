Twitter宣布推出一个新的中级API层级，名为Twitter API Pro，专门为初创企业量身定做。这个新的套餐定价为每月5000美元，使开发者能够每月获取100万条推文和发布30万条推文，同时允许访问该平台的完整档案搜索endpoint 。

在推出API Pro之前，这家社交媒体巨头已经在今年3月披露了其新的定价层级。最初，Twitter宣布它将停止访问其免费的API层，但后来推翻了这一决定，为内容提供者的机器人提供每月1500条免费推文。

Twitter API Pro旨在弥补每月100美元的基本层和每月42,000美元的企业层之间的差距。它被描述为适合初创企业扩大业务规模，迎合了那些需要更大功能而又不需要每年投资近50万美元的中间层的需求。该公告是根据开发者和创始人的反馈意见发布的，他们呼吁在基本级和企业级之间建立一个可负担的中间层。

虽然新的API专业级解决了其中的一些问题，但对于预算紧张的企业来说，它可能不是一个理想的解决方案；这些公司仍然需要为这个级别的访问支付每年6万美元。虽然专业级的发布限制可能足以满足一些机器人的需求，但依靠订阅或捐赠来维持其项目运行的开发者可能会面临长期确保必要资金的挑战。

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