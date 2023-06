Svelte, un langage de développement web populaire, a officiellement dévoilé Svelte 4, sa dernière version stable. Plus de quatre ans s'étant écoulés depuis Svelte 3, la dernière version intègre de nombreuses mises à jour de Node.js et des API des navigateurs, améliorant ainsi les performances globales et l'expérience des développeurs.

L'une des principales améliorations de Svelte 4 est la réduction de 75 % de la taille des paquets. Ce changement majeur est particulièrement bénéfique pour les utilisateurs qui accèdent à la plateforme d'apprentissage interactive sur learn.svelte.dev, à la Svelte REPL, et pour ceux qui ont une connectivité limitée.

En outre, le nombre de dépendances a été considérablement réduit, passant de 61 à 16, ce qui accélère les téléchargements et réduit la vulnérabilité aux attaques de la chaîne d'approvisionnement.

Svelte 4 met également l'accent sur l'amélioration de l'expérience des développeurs. La création d'éléments personnalisés a fait l'objet d'une refonte importante, la rendant plus intuitive et plus cohérente. L'environnement de création de l'IDE a également été mis à jour, cmd+click menant désormais directement à l'implémentation réelle. De plus, les importations de fichiers depuis svelte/internal sont dissimulées pour éviter d'encombrer les suggestions d'autocomplétion.

D'autres améliorations pour les développeurs incluent un nouveau paramètre par défaut pour les transitions afin d'empêcher les animations d'obstruer les transitions de page, des préprocesseurs rationalisés et une intégration simplifiée de la politique de sécurité du contenu (CSP).

Dans le cadre de cette version, le site Web de Svelte a également été remanié, avec de multiples pages, une navigation mobile améliorée, une meilleure documentation TypeScript, un mode sombre et un REPL amélioré. Les liens des tutoriels sont mis à jour pour faire référence au nouveau site learn.svelte.dev, et le site SvelteKit recevra des mises à jour similaires.

Dans l'annonce, l'équipe a également partagé des informations sur le prochain Svelte 5, qui implique une réécriture complète du compilateur et du runtime. Svelte 4 ouvre la voie à Svelte 5, qui devrait introduire de nouvelles fonctionnalités majeures et même surpasser son prédécesseur.

