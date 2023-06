Svelte, een populaire webontwikkeltaal, heeft officieel Svelte 4 onthuld, de nieuwste stabiele release. Met meer dan vier jaar verstreken sinds Svelte 3, bevat de nieuwste versie talrijke updates voor Node.js en browser API's, waardoor de algehele prestaties en de ervaring van ontwikkelaars worden verbeterd.

Een van de belangrijkste verbeteringen in Svelte 4 is een vermindering van de pakketgrootte met 75%. Deze belangrijke verandering is vooral gunstig voor gebruikers die toegang hebben tot het interactieve leerplatform op learn.svelte.dev, de Svelte REPL en gebruikers met beperkte connectiviteit.

Daarnaast is het aantal afhankelijkheden drastisch teruggebracht van 61 naar 16, wat resulteert in snellere downloads en minder vatbaarheid voor supply chain aanvallen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van Svelte 4 is de verbetering van de ervaring van ontwikkelaars. Het maken van aangepaste elementen is flink onder handen genomen, waardoor het intuïtiever en consistenter is geworden. De IDE-ontwerpomgeving is ook vernieuwd, waarbij cmd+klik nu direct naar de daadwerkelijke implementatie leidt. Bovendien worden bestandsimporten vanuit svelte/internal verborgen om rommelige autocomplete suggesties te voorkomen.

Extra verbeteringen voor ontwikkelaars zijn onder andere een nieuwe standaardinstelling voor overgangen om te voorkomen dat animaties pagina-overgangen belemmeren, gestroomlijnde preprocessors en vereenvoudigde integratie van Content Security Policy (CSP).

Als onderdeel van deze release is ook de Svelte website vernieuwd, met meerdere pagina's, een verbeterde mobiele navigatie, betere TypeScript documentatie, een donkere modus en een verbeterde REPL. Links naar tutorials zijn bijgewerkt om te verwijzen naar de nieuwe learn.svelte.dev site, en de SvelteKit site zal soortgelijke updates krijgen.

In de aankondiging deelde het team ook informatie over de aankomende Svelte 5, die een complete herschrijving van de compiler en runtime inhoudt. Svelte 4 maakt de weg vrij voor Svelte 5, dat naar verwachting belangrijke nieuwe functies zal introduceren en zelfs beter zal presteren dan zijn voorganger.

