كشفت Svelte ، إحدى لغات تطوير الويب الشهيرة ، النقاب رسميًا عن Svelte 4 ، وهو أحدث إصدار مستقر لها. مع مرور أكثر من أربع سنوات على Svelte 3 ، فإن أحدث إصدار يمثل العديد من التحديثات لـ Node.js وواجهات برمجة تطبيقات المتصفح ، مما يعزز الأداء العام وتجربة المطور.

أحد التحسينات الرئيسية في Svelte 4 هو تقليل حجم الحزمة بنسبة 75٪ . هذا التغيير الكبير مفيد بشكل خاص للمستخدمين الذين يصلون إلى منصة التعلم التفاعلية على learn.svelte.dev و Svelte REPL وأولئك الذين لديهم اتصال محدود.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تخفيض عدد التبعيات بشكل كبير من 61 إلى 16 ، مما أدى إلى تنزيلات أسرع وقابلية أقل لهجمات سلسلة التوريد.

التركيز الرئيسي الآخر لـ Svelte 4 هو تحسين تجربة المطور . يخضع تأليف العناصر المخصصة لعملية إصلاح شاملة ، مما يجعلها أكثر سهولة واتساقًا. يتم أيضًا تحديث بيئة تأليف IDE ، حيث يؤدي الأمر cmd + click الآن مباشرةً إلى التنفيذ الفعلي. علاوة على ذلك ، يتم إخفاء واردات الملفات من svelte / Internal لتجنب ازدحام اقتراحات الإكمال التلقائي.

تتضمن التحسينات الإضافية للمطورين إعدادًا افتراضيًا جديدًا للانتقالات لمنع الرسوم المتحركة من إعاقة انتقالات الصفحة والمعالجات الأولية المبسطة والتكامل المبسط لسياسة أمان المحتوى (CSP).

كجزء من هذا الإصدار ، تم أيضًا تجديد موقع Svelte الإلكتروني ، والذي يضم صفحات متعددة ، وتنقل محسّن عبر الهاتف المحمول ، ووثائق TypeScript أفضل ، ووضع غامق ، و REPL محسّن. يتم تحديث ارتباطات البرامج التعليمية للإشارة إلى موقع learn.svelte.dev الجديد ، وسيتلقى موقع SvelteKit تحديثات مماثلة.

في الإعلان ، شارك الفريق أيضًا معلومات حول Svelte 5 القادم ، والذي يتضمن إعادة كتابة كاملة للمترجم ووقت التشغيل. يمهد Svelte 4 الطريق لـ Svelte 5 ، والتي من المتوقع أن تقدم ميزات جديدة رئيسية وتتفوق حتى على سابقتها.

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