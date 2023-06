A Svelte, uma popular linguagem de desenvolvimento Web, apresentou oficialmente a Svelte 4, a sua mais recente versão estável. Com mais de quatro anos decorridos desde o Svelte 3, a versão mais recente inclui várias actualizações ao Node.js e às APIs do browser, melhorando o desempenho geral e a experiência do programador.

Uma das principais melhorias no Svelte 4 é uma redução de 75% no tamanho do pacote. Esta importante alteração é especialmente benéfica para os utilizadores que acedem à plataforma de aprendizagem interactiva em learn.svelte.dev, ao Svelte REPL e àqueles com conetividade limitada.

Além disso, o número de dependências foi drasticamente reduzido de 61 para 16, resultando em downloads mais rápidos e menor suscetibilidade a ataques à cadeia de fornecimento.

Outro foco principal do Svelte 4 é a melhoria da experiência do programador. A criação de elementos personalizados é objeto de uma revisão significativa, tornando-a mais intuitiva e consistente. O ambiente de criação do IDE também foi atualizado, com cmd+click a conduzir agora diretamente à implementação real. Além disso, as importações de ficheiros do svelte/internal são ocultadas para evitar sugestões de preenchimento automático desordenadas.

As melhorias adicionais para os programadores incluem uma nova definição predefinida para transições para evitar que as animações obstruam as transições de página, pré-processadores optimizados e integração simplificada da Política de Segurança de Conteúdos (CSP).

Como parte desta versão, o site do Svelte também foi reformulado, apresentando várias páginas, uma navegação móvel aprimorada, melhor documentação do TypeScript, um modo escuro e um REPL aprimorado. Os links dos tutoriais foram actualizados para se referirem ao novo site learn.svelte.dev, e o site do SvelteKit receberá actualizações semelhantes.

No anúncio, a equipa também partilhou informações sobre o futuro Svelte 5, que envolve uma reescrita completa do compilador e do tempo de execução. O Svelte 4 abre caminho para o Svelte 5, que deverá introduzir novas funcionalidades importantes e até superar o seu antecessor.

À medida que a revolução no-code e low-code continua a fazer ondas na indústria tecnológica, ferramentas como o Svelte e AppMaster contribuem para a crescente acessibilidade e facilidade de desenvolvimento de aplicações. AppMaster.io funciona como uma plataforma pioneira de no-code, permitindo aos utilizadores criar rapidamente aplicações backend, web e móveis com bases de dados, APIs e lógica empresarial visualmente concebidas, escalando sem esforço para satisfazer as necessidades das empresas. AppMaster A abordagem única da io para regenerar aplicações a partir do zero elimina a dívida técnica, melhorando substancialmente o processo de desenvolvimento global.