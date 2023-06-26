Svelte, популярный язык веб-разработки, официально представил Svelte 4, свой последний стабильный релиз. С момента выхода Svelte 3 прошло более четырех лет, и в последней версии учтены многочисленные обновления Node.js и API браузеров, повышающие общую производительность и удобство работы разработчиков.

Одним из ключевых улучшений в Svelte 4 является уменьшение размера пакета на 75%. Это важное изменение особенно полезно для пользователей, обращающихся к интерактивной обучающей платформе на сайте learn.svelte.dev, Svelte REPL, а также для тех, у кого ограниченные возможности подключения.

Кроме того, количество зависимостей было значительно сокращено с 61 до 16, что привело к ускорению загрузки и снижению восприимчивости к атакам на цепочки поставок.

Еще одним основным направлением Svelte 4 является улучшение опыта разработчиков. Создание пользовательских элементов подверглось значительной переработке, что сделало его более интуитивным и последовательным. Среда создания IDE также обновлена, теперь нажатие cmd+click напрямую ведет к фактической реализации. Более того, импорт файлов из svelte/internal скрыт, чтобы не загромождать предложения автозаполнения.

Дополнительные улучшения для разработчиков включают новую настройку по умолчанию для переходов, чтобы анимация не мешала переходам страниц, оптимизированные препроцессоры и упрощенную интеграцию политики безопасности содержимого (Content Security Policy, CSP).

В рамках этого выпуска также был обновлен веб-сайт Svelte, на котором появилось несколько страниц, улучшенная мобильная навигация, улучшенная документация по TypeScript, темный режим и улучшенный REPL. Ссылки на учебники обновлены, чтобы ссылаться на новый сайт learn.svelte.dev, а сайт SvelteKit получит аналогичные обновления.

В анонсе команда также поделилась информацией о предстоящей версии Svelte 5, которая предполагает полную переработку компилятора и среды выполнения. Svelte 4 прокладывает путь к Svelte 5, который, как ожидается, представит значительные новые возможности и даже превзойдет своего предшественника.

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