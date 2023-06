Svelte, popularny język programowania stron internetowych, oficjalnie zaprezentował Svelte 4, swoją najnowszą stabilną wersję. Po ponad czterech latach od wydania Svelte 3, najnowsza wersja zawiera liczne aktualizacje Node.js i interfejsów API przeglądarki, zwiększając ogólną wydajność i komfort pracy programisty.

Jednym z kluczowych ulepszeń w Svelte 4 jest zmniejszenie rozmiaru pakietu o 75%. Ta ważna zmiana jest szczególnie korzystna dla użytkowników uzyskujących dostęp do interaktywnej platformy edukacyjnej na learn.svelte.dev, Svelte REPL i tych z ograniczoną łącznością.

Ponadto liczba zależności została drastycznie zmniejszona z 61 do 16, co skutkuje szybszym pobieraniem i mniejszą podatnością na ataki łańcucha dostaw.

Kolejnym głównym celem Svelte 4 jest poprawa doświadczenia programisty. Tworzenie niestandardowych elementów zostało poddane znacznemu przeglądowi, dzięki czemu jest bardziej intuicyjne i spójne. Zaktualizowano również środowisko autorskie IDE, w którym cmd+kliknięcie prowadzi teraz bezpośrednio do rzeczywistej implementacji. Co więcej, import plików z svelte/internal został ukryty, aby uniknąć zaśmiecania sugestii autouzupełniania.

Dodatkowe usprawnienia dla deweloperów obejmują nowe domyślne ustawienie przejść, aby zapobiec blokowaniu przejść stron przez animacje, usprawnione preprocesory i uproszczoną integrację Content Security Policy (CSP).

W ramach tego wydania, strona internetowa Svelte została również odnowiona, zawierając wiele stron, ulepszoną nawigację mobilną, lepszą dokumentację TypeScript, tryb ciemny i ulepszoną REPL. Linki do samouczków zostały zaktualizowane, aby odnosić się do nowej witryny learn.svelte.dev, a witryna SvelteKit otrzyma podobne aktualizacje.

W ogłoszeniu zespół podzielił się również informacjami na temat nadchodzącego Svelte 5, który obejmuje całkowite przepisanie kompilatora i środowiska wykonawczego. Svelte 4 toruje drogę dla Svelte 5, który ma wprowadzić ważne nowe funkcje, a nawet przewyższyć swojego poprzednika.

Ponieważ rewolucja no-code i low-code nadal wywołuje fale w branży technologicznej, narzędzia takie jak Svelte i AppMaster przyczyniają się do rosnącej dostępności i łatwości tworzenia aplikacji. AppMaster.io służy jako pionierska platforma no-code, umożliwiając użytkownikom szybkie tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych z wizualnie zaprojektowanymi bazami danych, interfejsami API i logiką biznesową, bez wysiłku skalując się do potrzeb przedsiębiorstwa. AppMaster Unikalne podejście do regeneracji aplikacji od podstaw eliminuje dług techniczny, znacznie usprawniając cały proces rozwoju.