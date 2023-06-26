流行的网络开发语言Svelte正式发布了Svelte 4，即其最新的稳定版本。自Svelte 3以来已经过去了四年多，最新版本对Node.js和浏览器API进行了大量更新，提高了整体性能和开发者体验。

Svelte 4的关键改进之一是包的大小减少了75%。这一重大变化对访问learn.svelte.dev上的互动学习平台、Svelte REPL和那些连接能力有限的用户特别有利。

此外，依赖关系的数量已经从61个大幅减少到16个，从而加快了下载速度，降低了对供应链攻击的敏感性。

Svelte 4的另一个主要重点是增强开发人员的体验。自定义元素的编写经历了一次重大改革，使其更加直观和一致。集成开发环境也得到了更新，cmd+点击现在可以直接进入实际执行。此外，从svelte/internal导入的文件被隐藏起来，以避免杂乱的自动完成建议。

对开发者的其他改进包括一个新的转换默认设置，以防止动画阻碍页面转换，精简预处理器，以及简化内容安全策略（CSP）的整合。

作为该版本的一部分，Svelte网站也进行了改版，具有多个页面，增强的移动导航，更好的TypeScript文档，黑暗模式，以及改进的REPL。教程链接被更新为指向新的learn.svelte.dev网站，而SvelteKit网站也将获得类似的更新。

在公告中，该团队还分享了关于即将推出的Svelte 5的信息，这涉及到编译器和运行时的完全重写。Svelte 4为Svelte 5铺平了道路，预计Svelte 5将引入主要的新功能，甚至超过其前辈的性能。

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