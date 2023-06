Svelte, un popolare linguaggio di sviluppo web, ha presentato ufficialmente Svelte 4, la sua ultima release stabile. Dopo oltre quattro anni dall'uscita di Svelte 3, l'ultima versione presenta numerosi aggiornamenti a Node.js e alle API del browser, migliorando le prestazioni complessive e l'esperienza degli sviluppatori.

Uno dei principali miglioramenti di Svelte 4 è la riduzione del 75% delle dimensioni dei pacchetti. Questo importante cambiamento è particolarmente vantaggioso per gli utenti che accedono alla piattaforma di apprendimento interattivo su learn.svelte.dev, alla Svelte REPL e a coloro che hanno una connettività limitata.

Inoltre, il numero di dipendenze è stato drasticamente ridotto da 61 a 16, con conseguente maggiore velocità di download e minore suscettibilità agli attacchi della supply chain.

Un altro obiettivo principale di Svelte 4 è il miglioramento dell'esperienza degli sviluppatori. L'authoring di elementi personalizzati subisce una significativa revisione, rendendolo più intuitivo e coerente. Anche l'ambiente di creazione dell'IDE è stato aggiornato, con cmd+click che ora portano direttamente all'implementazione vera e propria. Inoltre, le importazioni di file da svelte/internal sono state nascoste per evitare di ingombrare i suggerimenti di completamento automatico.

Ulteriori miglioramenti per gli sviluppatori includono una nuova impostazione predefinita per le transizioni, per evitare che le animazioni ostacolino le transizioni delle pagine, preprocessori semplificati e un'integrazione semplificata della Content Security Policy (CSP).

Nell'ambito di questa release, anche il sito web di Svelte è stato rinnovato, con più pagine, una navigazione mobile migliorata, una migliore documentazione di TypeScript, una modalità scura e un REPL migliorato. I link alle esercitazioni sono stati aggiornati per rimandare al nuovo sito learn.svelte.dev e il sito di SvelteKit riceverà aggiornamenti simili.

Nell'annuncio, il team ha anche condiviso informazioni sul prossimo Svelte 5, che prevede una completa riscrittura del compilatore e del runtime. Svelte 4 apre la strada a Svelte 5, che si prevede introdurrà nuove importanti funzionalità e supererà addirittura il suo predecessore.

