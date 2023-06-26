Popüler bir web geliştirme dili olan Svelte, en son kararlı sürümü olan Svelte 4'ü resmen tanıttı. Svelte 3'ün üzerinden dört yılı aşkın bir süre geçmiş olan en son sürüm, Node.js ve tarayıcı API'lerinde yapılan çok sayıda güncellemeyi hesaba katarak genel performansı ve geliştirici deneyimini geliştirir.

Svelte 4'teki en önemli iyileştirmelerden biri , paket boyutunun %75 oranında küçültülmesidir . Bu büyük değişiklik, özellikle learn.svelte.dev'deki etkileşimli öğrenme platformuna, Svelte REPL'e erişen kullanıcılar ve sınırlı bağlantıya sahip olanlar için faydalıdır.

Ek olarak, bağımlılık sayısı 61'den 16'ya büyük ölçüde düşürüldü , bu da daha hızlı indirmeler ve tedarik zinciri saldırılarına karşı daha düşük duyarlılıkla sonuçlandı.

Svelte 4'ün diğer bir temel odak noktası , geliştirici deneyiminin geliştirilmesidir. Özel öğelerin yazılması, onu daha sezgisel ve tutarlı hale getiren önemli bir revizyondan geçer. IDE yazma ortamı da güncellendi, cmd+tıklama artık doğrudan gerçek uygulamaya yönlendiriyor. Ayrıca, karmaşık otomatik tamamlama önerilerini önlemek için svelte/internal dosya içe aktarmaları gizlenir.

Geliştiriciler için ek iyileştirmeler arasında animasyonların sayfa geçişlerini engellemesini önlemek için geçişler için yeni bir varsayılan ayar, kolaylaştırılmış ön işlemciler ve İçerik Güvenliği Politikasının (CSP) basitleştirilmiş entegrasyonu yer alır.

Bu sürümün bir parçası olarak, Svelte web sitesi de birden çok sayfa, gelişmiş bir mobil gezinme, daha iyi TypeScript belgeleri, bir karanlık mod ve iyileştirilmiş bir REPL içerecek şekilde yenilendi. Öğretici bağlantılar, yeni öğren.svelte.dev sitesine atıfta bulunacak şekilde güncellendi ve SvelteKit sitesi de benzer güncellemeler alacak.

Duyuruda ekip ayrıca, derleyici ve çalışma zamanının tamamen yeniden yazılmasını içeren yakında çıkacak olan Svelte 5 hakkında bilgi paylaştı. Svelte 4, önemli yeni özellikler sunması ve hatta öncekinden daha iyi performans göstermesi beklenen Svelte 5'in yolunu açıyor.

no-code ve low-code devrim teknoloji endüstrisinde dalgalar yaratmaya devam ederken, Svelte ve AppMaster gibi araçlar artan erişilebilirliğe ve uygulama geliştirme kolaylığına katkıda bulunuyor. AppMaster.io, öncü bir no-code platform olarak hizmet vererek kullanıcıların görsel olarak tasarlanmış veritabanları, API'ler ve iş mantığıyla hızla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır ve kurumsal ihtiyaçları karşılamak için zahmetsizce ölçeklenir. AppMaster uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı, teknik borcu ortadan kaldırarak genel geliştirme sürecini önemli ölçüde geliştirir.