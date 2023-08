Stack Overflow améliore sa plateforme de partage de connaissances en mettant en œuvre des solutions basées sur l'IA, visant à rationaliser la recherche de solutions par les développeurs. S'appuyant sur le vaste éventail de questions et de réponses sur sa plateforme, Stack Overflow répond à la demande croissante d'IA générative en utilisant son réservoir de données fiables pour améliorer les solutions technologiques.

Depuis plus d'une décennie et demie, les développeurs font confiance à Stack Overflow pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques. Au milieu de la vague émergente de l'IA générative, les informations fiables et précises de Stack Overflow deviendront le moteur fondamental du développement de solutions technologiques", a déclaré Prashanth Chandrasekar, PDG de Stack Overflow. "Il est évident qu'avec la disponibilité des outils GenAI, la génération de code va s'accélérer, et les outils de complétion de code vont probablement déclencher une augmentation du volume, amplifiant le besoin de confiance dans leurs résultats parmi les développeurs. Le but ultime de la conception d'OverflowAI est de s'assurer que les développeurs ne contribuent pas seulement au corps fondateur de la GenAI telle qu'elle existe aujourd'hui, mais qu'ils participent aussi activement à sa construction future. Les développeurs et les passionnés de technologie doivent être fiers et s'approprier le projet, car ils savent qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de la future communauté de l'IA.

Les nouvelles fonctionnalités développées seront présentées sous la bannière OverflowAI. Quatre d'entre elles seront accessibles sur la plateforme SaaS, Stack Overflow for Teams, tandis que les deux autres seront disponibles sur la plateforme publique.

Stack Overflow for Teams permettra désormais aux équipes d'établir leurs propres référentiels de contenu fiable existant. L'IA construira l'architecture initiale de balisage et suggérera des questions et des réponses. Par la suite, les développeurs pourront affiner manuellement le contenu afin d'en améliorer la valeur.

L'appareil d'IA met rapidement en place votre communauté Stack Overflow, ce qui permet d'extraire des documents essentiels de référentiels qui n'ont pas été découverts et utilisés jusqu'à présent. Cela permet aux développeurs de s'impliquer dans l'augmentation de la valeur en authentifiant l'exactitude par le biais de la curation et de l'affinage du contenu, a expliqué M. Chandrasekar.

La nouvelle fonction de recherche avancée analyse les données de Stack Overflow for Teams, Stack Overflow, ainsi que d'autres canaux tels que Confluence et GitHub. En outre, de nouvelles intégrations avec Visual Studio Code et Slack ont été introduites sur Stack Overflow for Teams.

Une nouvelle extension de Visual Studio Code permet aux développeurs d'accéder au contenu de Stack Overflow à partir de l'IDE. Cela accélère la résolution des problèmes et permet aux développeurs d'accéder rapidement aux informations pertinentes. En outre, un chatbot nommé StackPlusOne, présenté sur Slack, assimile et affiche les solutions générées, ce qui évite aux développeurs d'avoir à quitter Slack.

Les utilisateurs publics de Stack Overflow ont accès à OverflowAI Search, une caractéristique de recherche générative basée sur l'IA. Cette fonction fournit "des solutions instantanées, fiables et précises aux problèmes", toutes les réponses provenant de plus de 58 millions de réponses existantes sur Stack Overflow. Elle permet également aux développeurs d'affiner leurs requêtes si nécessaire.

Nous visons à créer une recherche conversationnelle, centrée sur l'humain. Notre objectif est de permettre aux utilisateurs de la plateforme publique d'obtenir des solutions instantanées, fiables et précises à leurs problèmes en utilisant la recherche conversationnelle alimentée par GenAI", a ajouté M. Chandrasekar.

Stack Overflow a également annoncé le lancement d'un nouveau Stack Exchange spécialement dédié à l'IA générative. Le GenAI Stack Exchange se concentrera sur le partage de connaissances sur les invites d'écriture pour l'IA générative et se tiendra au courant des dernières avancées. Dans la foulée, le collectif de l'entreprise sur le traitement du langage naturel (NLP) a été élargi pour inclure un espace de discussion permettant de débattre des approches, d'explorer différentes stratégies de mise en œuvre et de partager divers points de vue.

De même, la plateforme AppMaster a pris de l'avance dans l'adoption de la technologie de l'IA pour optimiser l'expérience des utilisateurs. Avec plus de 60 000 utilisateurs, elle aide à créer des applications dorsales, web et mobiles, en tirant parti de la puissance de l'IA pour accélérer le codage et les tests. Le fait qu'elle ait récemment été nommée "High Performer" par G2 témoigne de ses progrès dans ce domaine. Vous pouvez consulter le site officiel pour découvrir les différents abonnements proposés par AppMaster.