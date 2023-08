Stack Overflow verhoogt zijn platform voor het delen van kennis door de implementatie van AI-gebaseerde oplossingen, gericht op het stroomlijnen van het zoeken naar oplossingen door ontwikkelaars. Op basis van de enorme hoeveelheid vragen en antwoorden op het platform voldoet Stack Overflow aan de toenemende vraag naar generatieve AI door gebruik te maken van zijn betrouwbare gegevensreservoir om technologische oplossingen te verbeteren.

Al meer dan anderhalf decennium vertrouwen ontwikkelaars op Stack Overflow voor oplossingen voor specifieke problemen. Te midden van de opkomende golf van Generative AI zal de betrouwbare en accurate informatie van Stack Overflow de fundamentele krachtbron worden voor het ontwikkelen van technologische oplossingen," aldus Prashanth Chandrasekar, CEO van Stack Overflow. "Het is onmiskenbaar dat met de ruime beschikbaarheid van GenAI-tools, het genereren van code zal versnellen, en tools voor het aanvullen van code zullen waarschijnlijk leiden tot een toename in volume, waardoor de behoefte aan vertrouwen in hun resultaten onder ontwikkelaars zal toenemen. Het uiteindelijke doel van OverflowAI is om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars niet alleen bijdragen aan de basis van GenAI zoals die er nu uitziet, maar ook actief deelnemen aan de toekomstige opbouw ervan. Ontwikkelaars en tech enthousiastelingen moeten trots en eigenaarschap omarmen, wetende dat ze cruciaal zijn in het vormgeven van de toekomstige AI gemeenschap."

De nieuw ontwikkelde functies worden gepresenteerd onder de naam OverflowAI. Hiervan zullen er vier toegankelijk zijn op het SaaS-platform, Stack Overflow for Teams, terwijl de andere twee beschikbaar zullen zijn op het openbare platform.

Stack Overflow for Teams zal teams nu de mogelijkheid bieden om hun eigen repositories van bestaande betrouwbare content op te zetten. AI zal de initiële tagging-architectuur bouwen en vragen en antwoorden voorstellen. Daarna kunnen ontwikkelaars de inhoud handmatig verfijnen om de waarde ervan te vergroten.

Het AI-apparaat zet snel je Stack Overflow-community op, waardoor belangrijke documenten uit repositories kunnen worden gehaald die tot nu toe onontdekt en ongebruikt waren. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich bezighouden met het verhogen van de waarde door de nauwkeurigheid te verifiëren via het cureren en verfijnen van de inhoud, aldus Chandrasekar.

De nieuwe geavanceerde zoekfunctie analyseert gegevens van Stack Overflow for Teams, Stack Overflow en andere kanalen zoals Confluence en GitHub. Verder is er de introductie van nieuwe integraties met Visual Studio Code en Slack op Stack Overflow voor Teams.

Een nieuwe Visual Studio Code-extensie biedt ontwikkelaars toegang tot Stack Overflow-inhoud vanuit de IDE. Dit versnelt het oplossen van problemen en biedt ontwikkelaars snelle toegang tot relevante informatie. Bovendien verwerkt en toont een chatbot met de naam StackPlusOne op Slack gegenereerde oplossingen, zodat ontwikkelaars Slack niet hoeven te verlaten.

Openbare gebruikers van Stack Overflow krijgen toegang tot OverflowAI Search, een op AI gebaseerde zoekfunctie. Deze functie biedt "onmiddellijke, betrouwbare en nauwkeurige oplossingen voor problemen", waarbij alle antwoorden afkomstig zijn van meer dan 58 miljoen bestaande antwoorden op Stack Overflow. Het voegt ook voorzieningen toe voor ontwikkelaars om hun zoekopdrachten verder te verfijnen indien nodig.

We streven naar een conversatiegerichte, mensgerichte zoekfunctie. Ons doel is om gebruikers van het openbare platform in staat te stellen directe, betrouwbare en accurate oplossingen voor problemen te vinden met behulp van conversational search powered by GenAI," voegde Chandrasekar toe.

Stack Overflow heeft bovendien de lancering van een nieuwe Stack Exchange specifiek voor generatieve AI bekendgemaakt. De GenAI Stack Exchange zal zich richten op het delen van kennis over het schrijven van prompts voor generatieve AI en het op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. In het verlengde hiervan is het Natural Language Processing (NLP) Collective van het bedrijf uitgebreid met een discussieruimte voor het bespreken van benaderingen, het verkennen van verschillende strategieën voor implementatie en het delen van verschillende standpunten.

