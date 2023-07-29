Stack Overflow 正在通过实施基于人工智能的解决方案来提升其知识共享平台，旨在简化开发人员对解决方案的追求。Stack Overflow 从其平台上的大量问题和答案中汲取营养，通过利用其可靠的数据存储来增强技术解决方案，从而满足对生成式人工智能不断增长的需求。

十多年来，开发人员一直信任 Stack Overflow，希望它能提供特定问题的解决方案。Stack Overflow 首席执行官 Prashanth Chandrasekar 表示："在新兴的生成式人工智能浪潮中，Stack Overflow 可靠、准确的信息将成为开发技术解决方案的基本动力。"毫无疑问，随着 GenAI 工具的广泛使用，代码生成的速度将加快，代码自动补全工具的使用量也将激增，开发人员对其结果的信任度将进一步提高。构想 OverflowAI 的最终目标是确保开发人员不仅为目前的 GenAI 奠基，而且还积极参与其未来的建设。开发人员和技术爱好者必须拥有自豪感和主人翁精神，因为他们知道自己在打造未来的人工智能社区中至关重要。

新开发的功能将在 OverflowAI 的旗帜下展示。其中，四项功能将在 SaaS 平台 Stack Overflow for Teams 上提供，另外两项功能将在公共平台上提供。

现在，Stack Overflow for Teams 将为团队提供建立自己的现有可靠内容库的机会。人工智能将构建初始标签架构，并提出问题和答案。此后，开发人员可以手动完善内容，提高其价值。

人工智能设备可迅速建立 Stack Overflow 社区，从迄今为止尚未被发现和使用的资源库中提取重要文件。Chandrasekar 说："这样，开发人员就可以通过对内容的整理和提炼来验证其准确性，从而提高价值。

新推出的高级搜索功能可以分析来自 Stack Overflow for Teams、Stack Overflow 以及 Confluence 和 GitHub 等其他渠道的数据。此外，Stack Overflow for Teams 还引入了与 Visual Studio Code 和Slack 的新集成。

新颖的 Visual Studio Code 扩展使开发人员能够在集成开发环境中访问 Stack Overflow 内容。这加快了解决问题的速度，为开发人员提供了快速访问相关信息的途径。此外，Slack 上名为 StackPlusOne 的聊天机器人可以吸收并显示生成的解决方案，开发人员无需退出Slack 。

Stack Overflow 的公众用户可以访问 OverflowAI Search，这是一种基于生成式人工智能的搜索功能。该功能提供 "即时、可信和准确的问题解决方案"，所有回复均来自 Stack Overflow 上现有的 5800 多万条回复。如果需要，它还为开发人员进一步完善查询添加了规定。

我们的目标是创建以人为本的对话式搜索。Chandrasekar 补充说："我们的目标是让公共平台用户能够利用 GenAI 支持的对话式搜索，获得即时、可信和准确的问题解决方案。

Stack Overflow还透露将推出一个专门针对生成式人工智能的新堆栈交换平台。GenAI Stack Exchange 将专注于分享有关生成式人工智能写作提示的知识，并紧跟最新进展。在此之后，该公司的自然语言处理（NLP）集体也得到了扩展，纳入了一个讨论空间，用于辩论各种方法、探索不同的实施策略以及分享不同的观点。

同样，AppMaster 平台在采用人工智能技术优化用户体验方面也走在了前列。该平台拥有 60,000 多名用户，可协助构建后台、网络和移动应用程序，利用人工智能的力量加快编码和测试。最近，它被 G2 评为 "绩优股"，这反映了它在这一领域取得的成功。您可以访问官方网站，了解AppMaster 提供的各种订阅服务。