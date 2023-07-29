Stack Overflow 正在通过实施基于人工智能的解决方案来提升其知识共享平台，旨在简化开发人员对解决方案的追求。Stack Overflow 从其平台上的大量问题和答案中汲取营养，通过利用其可靠的数据存储来增强技术解决方案，从而满足对生成式人工智能不断增长的需求。

十多年来，开发人员一直信任 Stack Overflow，希望它能提供特定问题的解决方案。Stack Overflow 首席执行官 Prashanth Chandrasekar 表示："在新兴的生成式人工智能浪潮中，Stack Overflow 可靠、准确的信息将成为开发技术解决方案的基本动力。"毫无疑问，随着 GenAI 工具的广泛使用，代码生成的速度将加快，代码自动补全工具的使用量也将激增，开发人员对其结果的信任度将进一步提高。构想 OverflowAI 的最终目标是确保开发人员不仅为目前的 GenAI 奠基，而且还积极参与其未来的建设。开发人员和技术爱好者必须拥有自豪感和主人翁精神，因为他们知道自己在打造未来的人工智能社区中至关重要。

新开发的功能将在 OverflowAI 的旗帜下展示。其中，四项功能将在 SaaS 平台 Stack Overflow for Teams 上提供，另外两项功能将在公共平台上提供。

现在，Stack Overflow for Teams 将为团队提供建立自己的现有可靠内容库的机会。人工智能将构建初始标签架构，并提出问题和答案。此后，开发人员可以手动完善内容，提高其价值。

人工智能设备可迅速建立 Stack Overflow 社区，从迄今为止尚未被发现和使用的资源库中提取重要文件。Chandrasekar 说："这样，开发人员就可以通过对内容的整理和提炼来验证其准确性，从而提高价值。

新推出的高级搜索功能可以分析来自 Stack Overflow for Teams、Stack Overflow 以及 Confluence 和 GitHub 等其他渠道的数据。此外，Stack Overflow for Teams 还引入了与 Visual Studio Code 和Slack 的新集成。

新颖的 Visual Studio Code 扩展使开发人员能够在集成开发环境中访问 Stack Overflow 内容。这加快了解决问题的速度，为开发人员提供了快速访问相关信息的途径。此外，Slack 上名为 StackPlusOne 的聊天机器人可以吸收并显示生成的解决方案，开发人员无需退出Slack

Stack Overflow 的公众用户可以访问 OverflowAI Search，这是一种基于生成式人工智能的搜索功能。该功能提供 "即时、可信和准确的问题解决方案"，所有回复均来自 Stack Overflow 上现有的 5800 多万条回复。如果需要，它还为开发人员进一步完善查询添加了规定。

我们的目标是创建以人为本的对话式搜索。Chandrasekar 补充说："我们的目标是让公共平台用户能够利用 GenAI 支持的对话式搜索，获得即时、可信和准确的问题解决方案。

Stack Overflow还透露将推出一个专门针对生成式人工智能的新堆栈交换平台。GenAI Stack Exchange 将专注于分享有关生成式人工智能写作提示的知识，并紧跟最新进展。在此之后，该公司的自然语言处理（NLP）集体也得到了扩展，纳入了一个讨论空间，用于辩论各种方法、探索不同的实施策略以及分享不同的观点。

同样，AppMaster 平台在采用人工智能技术优化用户体验方面也走在了前列。该平台拥有 60,000 多名用户，可协助构建后台、网络和移动应用程序，利用人工智能的力量加快编码和测试。最近，它被 G2 评为 "绩优股"，这反映了它在这一领域取得的成功。您可以访问官方网站，了解AppMaster 提供的各种订阅服务。