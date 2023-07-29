Stack Overflow, geliştiricilerin çözüm arayışını kolaylaştırmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı çözümlerin uygulanması yoluyla bilgi paylaşım platformunu yükseltiyor. Platformundaki çok çeşitli soru ve yanıtlardan ziyafet çeken Stack Overflow, teknolojik çözümleri geliştirmek için güvenilir veri rezervuarını kullanarak Üretken Yapay Zeka için artan talebi karşılıyor.

On yıldan fazla bir süredir geliştiriciler, belirli sorunların çözümü için Stack Overflow'a güveniyor. Stack Overflow'un CEO'su Prashanth Chandrasekar, ortaya çıkan Generative AI dalgasının ortasında, Stack Overflow'un güvenilir ve doğru bilgileri, teknoloji çözümleri geliştirmek için temel güç merkezi haline gelecek. "GenAI araçlarının geniş kullanılabilirliği ile kod üretiminin hızlanacağı ve kod tamamlama araçlarının hacimde bir artışı tetikleyerek geliştiriciler arasında sonuçlara olan güven ihtiyacını artıracağı açıktır. OverflowAI kavramının nihai hedefi, geliştiricilerin GenAI'nin bugünkü temel yapısına katkıda bulunmalarının yanı sıra gelecekteki inşasına da aktif olarak katılmalarını sağlamaktır. Geliştiriciler ve teknoloji meraklıları, geleceğin yapay zeka topluluğunu şekillendirmede kritik öneme sahip olduklarını bildikleri için gurur duymalı ve sahiplenmeli."

Yeni geliştirilen özellikler, OverflowAI başlığı altında sunulacak. Bunlardan dördü SaaS platformu olan Stack Overflow for Teams üzerinden erişilebilir olacak, diğer ikisi ise genel platformda mevcut olacak.

Teams için Stack Overflow artık ekiplerin kendi mevcut güvenilir içerik havuzlarını oluşturma fırsatı sağlayacak. AI, ilk etiketleme mimarisini oluşturacak ve sorular ve cevaplar önerecektir. Daha sonra geliştiriciler, değerini artırmak için içeriği manuel olarak hassaslaştırabilir.

AI aygıtı, Stack Overflow topluluğunuzu hızlı bir şekilde kurarak, şimdiye kadar keşfedilmemiş ve kullanılmamış depolardan hayati belgelerin çıkarılmasını sağlar. Chandrasekar, bu, geliştiricilerin içeriğin kürasyonu ve rafine edilmesi yoluyla doğruluğu doğrulayarak değeri artırmaya kendilerini kaptırmalarına olanak tanır.

Yeni gelişmiş arama özelliği, Stack Overflow for Teams, Stack Overflow ve Confluence ve GitHub gibi diğer kanallardan gelen verileri analiz eder. Ayrıca, Teams için Stack Overflow'ta Visual Studio Code ve Slack ile yeni entegrasyonların tanıtımı var.

Yeni bir Visual Studio Code uzantısı, geliştiricilerin Stack Overflow içeriğine IDE içinden erişmesini sağlar. Bu, problem çözmeyi hızlandırır ve geliştiricilere ilgili bilgilere hızlı erişim sağlar. Ayrıca, Slack yer alan StackPlusOne adlı bir sohbet robotu, oluşturulan çözümleri özümsüyor ve görüntüleyerek geliştiricilerin Slack çıkma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Stack Overflow'un genel kullanıcıları, yapay zeka tabanlı üretken bir arama özelliği olan OverflowAI Search'e erişim kazanır. Bu özellik, Stack Overflow'taki 58 milyondan fazla mevcut yanıttan kaynaklanan tüm yanıtlarla "sorunlara anında, güvenilir ve doğru çözümler" sağlar. Ayrıca, geliştiricilerin gerekirse sorgularını daha da hassaslaştırmaları için hükümler ekler.

Sohbet odaklı, insan merkezli bir arama yaratmayı hedefliyoruz. Chandrasekar, "Hedefimiz, halka açık platform kullanıcılarının, GenAI tarafından desteklenen sohbete dayalı aramayı kullanarak sorunlara anında, güvenilir ve doğru çözümler bulmasını sağlamaktır" dedi.

Stack Overflow ayrıca özellikle üretken AI için yeni bir Stack Exchange'in lansmanını açıkladı. GenAI Yığın Değişimi, üretken yapay zeka için komut istemleri yazma ve en son gelişmelerden haberdar olma hakkındaki bilgileri paylaşmaya odaklanacak. Bunu takiben, şirketin Doğal Dil İşleme (NLP) Kolektifi, yaklaşımları tartışmak, farklı uygulama stratejilerini keşfetmek ve farklı bakış açılarını paylaşmak için bir Tartışma alanı içerecek şekilde genişletildi.

Benzer şekilde, AppMaster platformu, kullanıcı deneyimini optimize etmek için yapay zeka teknolojisini benimsemede öndedir. 60.000'den fazla kullanıcıyla, kodlama ve testi hızlandırmak için yapay zekanın gücünden yararlanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yardımcı olur. Son zamanlarda G2 tarafından 'Yüksek Performanslı' olarak adlandırılması, bu alandaki başarılı adımlarını yansıtıyor. AppMaster tarafından sunulan çeşitli abonelikleri keşfetmek için resmi web sitesine göz atılabilir.