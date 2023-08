Stack Overflow erweitert seine Plattform zum Wissensaustausch durch die Implementierung von KI-basierten Lösungen, um die Suche nach Lösungen für Entwickler zu vereinfachen. Stack Overflow bedient die steigende Nachfrage nach generativer KI, indem es sein zuverlässiges Datenreservoir nutzt, um technologische Lösungen zu verbessern, die aus den zahlreichen Fragen und Antworten auf der Plattform stammen.

Seit über anderthalb Jahrzehnten vertrauen Entwickler Stack Overflow, wenn es um die Lösung spezifischer Probleme geht. Inmitten der aufkommenden Welle der generativen KI werden die vertrauenswürdigen und genauen Informationen von Stack Overflow zum grundlegenden Kraftwerk für die Entwicklung von technischen Lösungen", erklärte Prashanth Chandrasekar, CEO von Stack Overflow. "Es ist unverkennbar, dass mit der breiten Verfügbarkeit von GenAI-Tools die Code-Generierung beschleunigt wird, und Code-Completion-Tools werden wahrscheinlich einen Anstieg des Volumens auslösen, was den Bedarf an Vertrauen in ihre Ergebnisse unter Entwicklern verstärkt. Das ultimative Ziel bei der Konzeption von OverflowAI ist es, sicherzustellen, dass Entwickler nicht nur zum Grundstock der heutigen GenAI beitragen, sondern sich auch aktiv an ihrem zukünftigen Aufbau beteiligen. Entwickler und Tech-Enthusiasten müssen stolz darauf sein, dass sie die künftige KI-Gemeinschaft entscheidend mitgestalten können."

Die neu entwickelten Funktionen werden unter dem Namen OverflowAI vorgestellt. Davon werden vier auf der SaaS-Plattform Stack Overflow for Teams zugänglich sein, während die anderen beiden auf der öffentlichen Plattform zur Verfügung stehen.

Stack Overflow for Teams wird Teams nun die Möglichkeit bieten, ihre eigenen Repositories mit zuverlässigen Inhalten zu erstellen. Die KI wird die anfängliche Tagging-Architektur aufbauen und Fragen und Antworten vorschlagen. Danach können die Entwickler die Inhalte manuell verfeinern, um ihren Wert zu erhöhen.

Der KI-Apparat baut schnell Ihre Stack Overflow-Community auf und ermöglicht die Extraktion wichtiger Dokumente aus Repositories, die bisher unentdeckt und ungenutzt geblieben sind. Dies ermöglicht es Entwicklern, sich in die Wertsteigerung zu vertiefen, indem sie die Genauigkeit durch die Kuratierung und Verfeinerung der Inhalte bestätigen, erläutert Chandrasekar.

Die neue erweiterte Suchfunktion analysiert Daten von Stack Overflow for Teams, Stack Overflow und anderen Kanälen wie Confluence und GitHub. Darüber hinaus gibt es neue Integrationen mit Visual Studio Code und Slack auf Stack Overflow for Teams.

Eine neue Visual Studio Code-Erweiterung ermöglicht Entwicklern den Zugriff auf Stack Overflow-Inhalte innerhalb der IDE. Dies beschleunigt die Problemlösung und bietet Entwicklern einen schnelleren Zugriff auf relevante Informationen. Darüber hinaus nimmt ein Chatbot namens StackPlusOne, der auf Slack zu finden ist, die generierten Lösungen auf und zeigt sie an, so dass die Entwickler Slack nicht mehr verlassen müssen.

Öffentliche Nutzer von Stack Overflow erhalten Zugang zu OverflowAI Search, einer generativen KI-basierten Suchfunktion. Diese Funktion bietet "sofortige, vertrauenswürdige und genaue Lösungen für Probleme", wobei alle Antworten aus über 58 Millionen vorhandenen Antworten auf Stack Overflow stammen. Außerdem können Entwickler ihre Anfragen bei Bedarf weiter verfeinern.

Unser Ziel ist es, eine dialogorientierte, menschenzentrierte Suche zu schaffen. Unser Ziel ist es, den Nutzern der öffentlichen Plattform die Möglichkeit zu geben, sofortige, vertrauenswürdige und akkurate Lösungen für Probleme zu erhalten, indem sie die von GenAI betriebene dialogorientierte Suche nutzen", fügte Chandrasekar hinzu.

Stack Overflow gab außerdem den Start eines neuen Stack Exchange speziell für generative KI bekannt. Der GenAI Stack Exchange wird sich darauf konzentrieren, Wissen über das Schreiben von Prompts für generative KI auszutauschen und über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Im Anschluss daran wurde das Natural Language Processing (NLP) Collective des Unternehmens um einen Diskussionsbereich erweitert, in dem Ansätze diskutiert, verschiedene Implementierungsstrategien erkundet und unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht werden können.

Auch die Plattform AppMaster ist bei der Nutzung von KI-Technologie zur Optimierung der Nutzererfahrung führend. Mit mehr als 60.000 Nutzern hilft sie bei der Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen und nutzt die Möglichkeiten der KI, um die Programmierung und das Testen zu beschleunigen. Die jüngste Auszeichnung als "High Performer" durch G2 spiegelt die erfolgreichen Fortschritte in diesem Bereich wider. Auf der offiziellen Website können Sie sich über die verschiedenen von AppMaster angebotenen Abonnements informieren.