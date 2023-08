Stack Overflow rozwija swoją platformę wymiany wiedzy poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, mających na celu usprawnienie poszukiwania rozwiązań przez programistów. Korzystając z szerokiej gamy pytań i odpowiedzi na swojej platformie, Stack Overflow zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na generatywną sztuczną inteligencję, wykorzystując swój niezawodny rezerwuar danych do ulepszania rozwiązań technologicznych.

Od ponad półtorej dekady programiści ufają Stack Overflow w kwestii rozwiązań konkretnych problemów. Pośród wyłaniającej się fali generatywnej sztucznej inteligencji, godne zaufania i dokładne informacje Stack Overflow staną się fundamentalną siłą napędową dla rozwoju rozwiązań technologicznych", powiedział Prashanth Chandrasekar, CEO Stack Overflow. "Nie ulega wątpliwości, że wraz z dużą dostępnością narzędzi GenAI, generowanie kodu przyspieszy, a narzędzia do uzupełniania kodu prawdopodobnie spowodują gwałtowny wzrost wolumenu, zwiększając potrzebę zaufania do ich wyników wśród programistów. Ostatecznym celem koncepcji OverflowAI jest zapewnienie, że deweloperzy nie tylko przyczyniają się do powstania GenAI w jej obecnym kształcie, ale także aktywnie uczestniczą w jej przyszłej budowie. Deweloperzy i entuzjaści technologii muszą odczuwać dumę i poczucie własności, wiedząc, że mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłej społeczności AI".

Nowo opracowane funkcje będą prezentowane pod szyldem OverflowAI. Spośród nich cztery będą dostępne na platformie SaaS, Stack Overflow for Teams, podczas gdy pozostałe dwie będą dostępne na platformie publicznej.

Stack Overflow for Teams zapewni teraz zespołom możliwość tworzenia własnych repozytoriów istniejących wiarygodnych treści. Sztuczna inteligencja stworzy początkową architekturę tagowania i zasugeruje pytania i odpowiedzi. Następnie deweloperzy mogą ręcznie dopracować treść, aby zwiększyć jej wartość.

Aparat sztucznej inteligencji szybko tworzy społeczność Stack Overflow, umożliwiając wydobywanie ważnych dokumentów z repozytoriów, które do tej pory były nieodkryte i nieużywane. Pozwala to programistom zaangażować się w zwiększanie wartości poprzez uwierzytelnianie dokładności poprzez kuratorowanie i udoskonalanie treści, opracował Chandrasekar.

Nowa zaawansowana funkcja wyszukiwania analizuje dane ze Stack Overflow for Teams, Stack Overflow, a także innych kanałów, takich jak Confluence i GitHub. Ponadto wprowadzono nowe integracje z Visual Studio Code i Slack na Stack Overflow for Teams.

Nowe rozszerzenie Visual Studio Code umożliwia programistom dostęp do treści Stack Overflow z poziomu IDE. Przyspiesza to rozwiązywanie problemów, zapewniając programistom szybszy dostęp do istotnych informacji. Co więcej, chatbot o nazwie StackPlusOne, dostępny na stronie Slack, asymiluje i wyświetla wygenerowane rozwiązania, eliminując potrzebę opuszczania strony Slack przez deweloperów.

Publiczni użytkownicy Stack Overflow uzyskują dostęp do OverflowAI Search, generatywnej funkcji wyszukiwania opartej na sztucznej inteligencji. Funkcja ta zapewnia "natychmiastowe, godne zaufania i dokładne rozwiązania problemów", a wszystkie odpowiedzi pochodzą z ponad 58 milionów istniejących odpowiedzi na Stack Overflow. Dodaje ona również możliwość dalszego doprecyzowania zapytań przez deweloperów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Naszym celem jest stworzenie konwersacyjnego wyszukiwania zorientowanego na człowieka. Naszym celem jest umożliwienie użytkownikom platformy publicznej korzystania z natychmiastowych, godnych zaufania i dokładnych rozwiązań problemów za pomocą wyszukiwania konwersacyjnego obsługiwanego przez GenAI" - dodał Chandrasekar.

Stack Overflow dodatkowo ujawnił uruchomienie nowej Stack Exchange specjalnie dla generatywnej sztucznej inteligencji. GenAI Stack Exchange będzie koncentrować się na dzieleniu się wiedzą na temat pisania podpowiedzi dla generatywnej sztucznej inteligencji i byciu na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami. W związku z tym kolektyw przetwarzania języka naturalnego (NLP) firmy został rozszerzony o przestrzeń dyskusyjną do omawiania podejść, odkrywania różnych strategii wdrażania i dzielenia się różnymi punktami widzenia.

Podobnie platforma AppMaster wyprzedza konkurencję w zakresie wdrażania technologii AI w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników. Z ponad 60 000 użytkowników pomaga w tworzeniu aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystując moc sztucznej inteligencji do przyspieszenia kodowania i testowania. Niedawne uzyskanie tytułu "High Performer" przez G2 odzwierciedla jego udane postępy na tej arenie. Można sprawdzić oficjalną stronę internetową, aby zapoznać się z różnymi subskrypcjami oferowanymi przez AppMaster.