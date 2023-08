تعمل Stack Overflow على رفع مستوى منصتها لتبادل المعرفة من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ، والتي تهدف إلى تبسيط السعي وراء الحلول من قبل المطورين. تم حظر Stack Overflow من مجموعة واسعة من الأسئلة والأجوبة على نظامها الأساسي ، وهي تلبي الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال استخدام مخزون البيانات الموثوق به لتعزيز الحلول التكنولوجية.

لأكثر من عقد ونصف ، وثق المطورون في Stack Overflow للحصول على حلول لمشاكل محددة. وسط الموجة الناشئة من الذكاء الاصطناعي التوليدي ، ستصبح المعلومات الجديرة بالثقة والدقيقة لشركة Stack Overflow القوة الأساسية لتطوير الحلول التقنية ، كما عبر براشانث شاندراسيكار ، الرئيس التنفيذي لشركة Stack Overflow. "لا لبس فيه أنه مع التوافر الواسع لأدوات GenAI ، فإن إنشاء الكود سيتسارع ، ومن المرجح أن تؤدي أدوات إكمال الكود إلى زيادة كبيرة في الحجم ، مما يزيد من الحاجة إلى الثقة في نتائجها بين المطورين. الهدف النهائي لمفهوم OverflowAI هو التأكد من أن المطورين لا يساهمون فقط في الهيئة التأسيسية لـ GenAI كما هي اليوم ولكن أيضًا يشاركون بنشاط في بنائها المستقبلي. يجب على المطورين والمتحمسين للتكنولوجيا أن يتبنوا الفخر والملكية ، مع العلم أنهم مهمون في نحت مجتمع الذكاء الاصطناعي في المستقبل ".

سيتم تقديم الميزات المطورة حديثًا تحت شعار OverflowAI. من بينها ، سيتم الوصول إلى أربعة منها على النظام الأساسي SaaS ، Stack Overflow for Teams ، بينما سيكون الاثنان الآخران متاحين على النظام الأساسي العام.

ستوفر Stack Overflow for Teams الآن الفرصة للفرق لإنشاء مستودعاتها الخاصة للمحتوى الحالي الموثوق به. ستعمل منظمة العفو الدولية على إنشاء بنية العلامات الأولية واقتراح الأسئلة والأجوبة. بعد ذلك ، يمكن للمطورين تحسين المحتوى يدويًا لتعزيز قيمته.

يقوم جهاز الذكاء الاصطناعي بإعداد مجتمع Stack Overflow الخاص بك بسرعة ، مما يتيح استخراج المستندات الحيوية من المستودعات التي لم يتم اكتشافها أو استخدامها حتى الآن. يسمح هذا للمطورين بإشراك أنفسهم في زيادة القيمة من خلال المصادقة على الدقة من خلال تنظيم المحتوى وتنقيته ، كما هو موضح في Chandrasekar.

تعمل ميزة البحث المتقدم حديثًا على تحليل البيانات من Stack Overflow for Teams و Stack Overflow بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل Confluence و GitHub. علاوة على ذلك ، هناك إدخال عمليات تكامل جديدة مع Visual Studio Code و Slack on Stack Overflow for Teams.

يتيح ملحق Visual Studio Code الجديد للمطورين الوصول إلى محتوى Stack Overflow من داخل IDE. يؤدي هذا إلى تسريع حل المشكلات ، مما يوفر للمطورين وصولاً سريعًا إلى المعلومات ذات الصلة. علاوة على ذلك ، فإن chatbot المسمى StackPlusOne ، والذي يظهر على Slack ، يستوعب ويعرض الحلول التي تم إنشاؤها ، مما يلغي حاجة المطورين إلى الخروج من Slack.

يحصل المستخدمون العامون لـ Stack Overflow على حق الوصول إلى OverflowAI Search ، وهي خاصية بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي. توفر هذه الميزة "حلولاً فورية وجديرة بالثقة ودقيقة للمشكلات" ، مع جميع الردود التي تم الحصول عليها من أكثر من 58 مليون رد حالي على Stack Overflow. كما أنه يضيف أحكامًا للمطورين لتحسين استفساراتهم إذا لزم الأمر.

نحن نهدف إلى إنشاء بحث محادثة يركز على الإنسان. هدفنا هو تمكين مستخدمي النظام الأساسي العام من الاستفادة من حلول فورية وجديرة بالثقة ودقيقة للمشكلات باستخدام البحث التحادثي المدعوم من GenAI "، أضاف Chandrasekar.

كشف Stack Overflow أيضًا عن إطلاق Stack Exchange جديدًا خصيصًا للذكاء الاصطناعي التوليدي. ستركز GenAI Stack Exchange على مشاركة المعرفة حول كتابة المطالبات للذكاء الاصطناعي التوليدي ومواكبة أحدث التطورات. بعد ذلك ، تم توسيع مجموعة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) للشركة لتشمل مساحة للمناقشات لمناهج النقاش ، واستكشاف الاستراتيجيات المختلفة للتنفيذ ، ومشاركة وجهات النظر المتنوعة.

وبالمثل ، فإن منصة AppMaster تتقدم على المنحنى في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم. مع أكثر من 60.000 مستخدم ، فهي تساعد في بناء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع البرمجة والاختبار. يعكس حصولها مؤخرًا على لقب "High Performer" من قبل G2 خطواتها الناجحة في هذا المجال. يمكن للمرء التحقق من الموقع الرسمي لاستكشاف مختلف الاشتراكات التي يقدمها AppMaster.