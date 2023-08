A Stack Overflow está a elevar a sua plataforma de partilha de conhecimentos através da implementação de soluções baseadas em IA, com o objetivo de simplificar a procura de soluções por parte dos programadores. Com base na vasta gama de perguntas e respostas na sua plataforma, o Stack Overflow está a responder à crescente procura de IA generativa, utilizando o seu reservatório de dados fiável para melhorar as soluções tecnológicas.

Durante mais de uma década e meia, os programadores confiaram no Stack Overflow para obter soluções para problemas específicos. No meio da onda emergente da IA generativa, a informação fiável e precisa do Stack Overflow tornar-se-á a força fundamental para o desenvolvimento de soluções tecnológicas", expressou Prashanth Chandrasekar, CEO do Stack Overflow. "É inconfundível que, com a ampla disponibilidade de ferramentas GenAI, a geração de código irá acelerar e as ferramentas de conclusão de código irão provavelmente desencadear um aumento de volume, ampliando a necessidade de confiança nos seus resultados entre os programadores. O objetivo final da conceção do OverflowAI é garantir que os programadores não só contribuem para o corpo fundamental da GenAI, tal como está hoje, mas também participam ativamente na sua construção futura. Os programadores e os entusiastas da tecnologia devem sentir orgulho e propriedade, sabendo que são fundamentais para esculpir a futura comunidade de IA."

As novas funcionalidades desenvolvidas serão apresentadas sob a designação de OverflowAI. Destas, quatro estarão acessíveis na plataforma SaaS, Stack Overflow for Teams, enquanto as outras duas estarão disponíveis na plataforma pública.

O Stack Overflow for Teams dará agora a oportunidade às equipas de criarem os seus próprios repositórios de conteúdos fiáveis existentes. A IA irá construir a arquitetura inicial de marcação e sugerir perguntas e respostas. Depois disso, os programadores podem aperfeiçoar manualmente o conteúdo para aumentar o seu valor.

O aparelho de IA cria rapidamente a sua comunidade Stack Overflow, permitindo a extração de documentos vitais de repositórios que até agora não tinham sido descobertos nem utilizados. Isto permite que os programadores se dediquem a aumentar o valor, autenticando a exatidão através da curadoria e do refinamento do conteúdo, elaborou Chandrasekar.

A nova funcionalidade de pesquisa avançada analisa dados do Stack Overflow for Teams, Stack Overflow, juntamente com outros canais como o Confluence e o GitHub. Além disso, foram introduzidas novas integrações com o Visual Studio Code e Slack no Stack Overflow for Teams.

Uma nova extensão do Visual Studio Code permite que os programadores acedam ao conteúdo do Stack Overflow a partir do IDE. Isto acelera a resolução de problemas, proporcionando aos programadores um acesso rápido a informações pertinentes. Além disso, um chatbot chamado StackPlusOne, apresentado em Slack, assimila e apresenta as soluções geradas, eliminando a necessidade de os programadores saírem de Slack.

Os utilizadores públicos do Stack Overflow têm acesso ao OverflowAI Search, uma caraterística de pesquisa generativa baseada em IA. Esta funcionalidade fornece "soluções instantâneas, fiáveis e exactas para os problemas", com todas as respostas obtidas a partir de mais de 58 milhões de respostas existentes no Stack Overflow. Também acrescenta disposições para que os programadores possam refinar ainda mais as suas consultas, se necessário.

O nosso objetivo é criar uma pesquisa conversacional e centrada no ser humano. O nosso objetivo é permitir que os utilizadores da plataforma pública obtenham soluções instantâneas, fiáveis e precisas para os problemas, utilizando a pesquisa de conversação com a tecnologia GenAI", acrescentou Chandrasekar.

O Stack Overflow também divulgou o lançamento de um novo Stack Exchange especificamente para IA generativa. O GenAI Stack Exchange se concentrará em compartilhar conhecimento sobre como escrever prompts para IA generativa e manter-se atualizado com os últimos avanços. Em seguida, o Coletivo de Processamento de Linguagem Natural (PNL) da empresa foi alargado para incluir um espaço de discussão para debater abordagens, explorar diferentes estratégias de implementação e partilhar diversos pontos de vista.

Do mesmo modo, a plataforma AppMaster está na vanguarda da adoção da tecnologia de IA para otimizar a experiência do utilizador. Com mais de 60.000 utilizadores, ajuda a criar aplicações backend, web e móveis, tirando partido do poder da IA para acelerar a codificação e os testes. Recentemente, ser nomeado um 'High Performer' pela G2 reflete seus avanços bem-sucedidos nesta área. É possível consultar o sítio Web oficial para explorar as várias subscrições oferecidas por AppMaster.